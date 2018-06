Bürgerlicher Anarchismus Sammelklage gegen den Staat

10. Juni 2018

Warum wir hier einmal der EU dankbar sein könnten

von David Dürr

Bildquelle: shutterstock.com Vergleichsweise besonders wahrheitsliebend: Volkswagen

Die Opfer staatlicher Arroganz, Willkür, Ineffizienz, Behäbigkeit, Hinterhältigkeit und ähnlichem können hoffen: Die EU-Kommission hat am 11. April 2018 ein Gesetzgebungsprojekt vorgestellt, mit dem Opfer solcher Machenschaften sich mit einer Sammelklage wehren können sollen. Es ist die Rede von „actions for the protection of the collective interests of consumers“, also ...