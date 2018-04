Merkels und Macrons Besuch im Spiegelkabinett Wachsfiguren spottgünstig abzugeben

30. April 2018

Starke Gebrauchsspuren und Abnutzungserscheinungen, mit vielen Kopfdellen, bitte nur seriöse Gebote ab einer Abwahl aufwärts

von Axel B.C. Krauss

War da was? Ich muss geschlafen haben. Auf jeden Fall habe ich es entweder nur am Rande mitbekommen oder gleich ganz geträumt, als der gefeierte Kennedy-Imitator Emmanuel Macron und Deutschlands Abrissbirne Angela Merkel in Washington anschlurften, um sich mit Amerikas neuestem „So you think you can dance?“-Gewinner Donald J ...