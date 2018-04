Interview mit dem Politologen Peter Neumann in der „Zeit“ über „Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“ Bargeld lacht, wenn‘s knallt und kracht

27. April 2018

Ein Lehrstück in Sachen Propaganda

von Axel B.C. Krauss

Haben Sie Angst? Ich meine, vor Terroranschlägen? Gut. Prima. Ganz hervorragend sogar. Dann werden Sie gewiss nichts dagegen haben, dass man die Finanzquellen von Terroristen endlich trockenlegt, oder? Okay. Und wie finanzieren die sich? Sie ahnen es schon. Nein? Aber sicher. Jetzt tun Sie doch nicht so. Also, wie finanzieren ...