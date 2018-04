Bürgerlicher Anarchismus Ich glaube an den einen Staat

14. April 2018

Über Politik und Religion

von David Dürr

Die Hingabe, mit der Etatisten ihren allein selig machenden Staat beschwören, erinnert nicht selten an religiöse Glaubensrituale. Wenn immer wieder beteuert wird, eine Welt ohne Staat sei schlicht nicht möglich, so hört sich das schon fast an wie das katholische Glaubensbekenntnis, wenn auch mit kleinen Nuancen: „Ich glaube an den ...