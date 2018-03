Erhöhung der Rüstungsausgaben in den USA Die Neocons sind mit großem Kriegsbudget und großen Kriegsplänen zurück

29. März 2018

Wen nehmen sie als nächstes ins Visier?

von Ron Paul

Am letzten Freitag unterzeichnete Präsident Trump die „Omnibus Spending Bill“ für 2018. Der 1,3 Billionen Dollar schwere Gesetzesentwurf war so monströs, dass selbst die größten Schuldenmacher in der Obama-Regierung davor nur hold hätten erröten können. Das Foto der führenden Demokraten im Kongress, das Nancy Pelosi und Charles Schumer dabei ...