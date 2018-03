Staat und Populismus Plädoyer für eine rationale Sozialismuskritik

25. März 2018

Zur Krise der real existierenden Sozialdemokratie

von Robert Nef

Der Sozialismus ist älter als der Marxismus-Leninismus und basiert auf der Idee einer freiwilligen Arbeits- und Funktionsteilung unter friedlichen und gutwilligen Menschen, die, so die Hoffnung, derart produktiv wären, dass in absehbarer Zeit alle bestehenden Knappheiten verschwinden würden. An die Stelle von Armut und Not träte jene Fülle, die ein ...