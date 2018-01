Lüge und Wahrheit im digitalen Zeitalter Wie man die Formwandler mit einer einfachen Änderung aufhält

27. Januar 2018

Fangen Sie bei sich selber an!

von Peter DeBoer

Was ist das für eine Hexerei? Wir leben nun in der Zukunft. Purzelbäume schlagende Roboter, fahrerlose Autos – und jetzt sind auch noch die Formwandler hier. Haben Sie schon von der neuen Software gehört, die eine sonnendurchflutete Straße in eine schneebedeckte verwandeln kann – und das in Echtzeit? Das Ganze nennt sich ...