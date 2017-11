Phoenix-Programm 2.0 Die CIA steht kurz davor, den Terror in Afghanistan zu entfesseln

28. November 2017

Erinnerungen an Vietnam werden wach

Neulich drohte der neue CIA-Chef Mike Pompeo öffentlich damit, die CIA zu einer „weitaus brutaleren Organisation“ zu machen. Sein erster Schritt in diese Richtung ist, von der CIA bezahlte Todeskommandos auf die Menschen in Afghanistan loszulassen. Dazu schrieb am 22. Oktober die „New York Times“: „Die CIA weitet ihre verdeckten ...