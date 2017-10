Kinderarbeit Sind Verbote hilfreich?

27. Oktober 2017

Boykotte und Embargos schaden mehr, als sie nutzen

In Steinbrüchen arbeitende Kinder in Indien, in Kobaltminen schuftende Kinder im Kongo oder in der Landwirtschaft tätige Kinder in Bolivien – das sind typische Bilder, die einem in den Sinn kommen, wenn über Kinderarbeit gesprochen wird. Dass deshalb häufig ein Verbot der Kinderarbeit gefordert wird, ist nachvollziehbar – wer sich dem entgegenstellt ...