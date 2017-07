Angela Merkel und die Ehe für alle Niederlage oder Hinterhalt?

06. Juli 2017

Zwei Geschichten zur Auswahl

Ich kann Ihnen heute zwei verschiedene Geschichten erzählen. In der einen saß eine Frau letzten Freitagnachmittag düpiert auf der Regierungsbank des Deutschen Bundestages, weil sie von ihrem Koalitionspartner überrumpelt wurde. Dieser hatte ihr in Windeseile in der letzten Woche vor der ersehnten Sommerpause ein Kuckucksei ins Nest gelegt, das nun ...