Ehe und Familie Kein Bund fürs Leben mehr

03. Juli 2017

Rettung durch Entstaatlichung

„Arm ist nicht der, der kein Geld hat, sondern der, der keine Vorfahren hat.“ – Julius Evola

Angesichts der aktuellen politischen Ereignisse lohnt es sich, über die Bedeutung der Ehe nachzudenken und darüber, was aus Ehe und Familie in der modernen Zeit wurde. Erstmal, vorneweg: In traditionellen Gesellschaften hat man Familie ...