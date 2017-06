Gleichgeschlechtliche Paare Wenn schon, denn schon

29. Juni 2017

Transfrauen zuerst!

In einem Land, in dem Crystal-Meth-Junkies, RAF-Helfer, Kinderehen-Befürworter und Pädophile Teil des vielfältigen und bunten gesetzgebenden Organs sind, müssen letztlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass sich zwei Männer ein afrikanisches Kind bestellen und adoptieren können. Alles andere wäre einfach völlig inkonsistent und inhuman.

Übrigens sollte man jetzt auch dringend gleichgeschlechtlichen Geschwistern die Heirat erlauben, sofern sie nur das dem Geschlecht typische Geschlechtsorgan besitzen. Der Grund ist auch schnell erklärt: Die Partnerschaft zweier gleichgeschlechtlicher Geschwister beherbergt gar kein genetisch bedingtes Risiko für einen aus Inzest resultierenden Nachwuchs.

Und danach folgt mir in die Luxuskabine B-58! Da findet eine Party statt. Aber Frauen und Kinder, zwei Männer mit Kindern und Transfrau*innen mit und ohne Kinder zuerst!

