Vertrag von Rapallo vor 95 Jahren Mit deutschem Blut unterschrieben

26. April 2017

Der Kommunismus wurde gerettet

1917 übernahmen die Kommunisten die Macht in Russland, und ein beispielloser Raubzug und Terror begannen. So brutal der Islamische Staat im Nahen Osten heute wütet, so apokalyptisch wirkte sich auch die Entfesselung des Homo sovieticus im alten zaristischen Russland aus. Die Folgen waren viele Millionen Tote, Zwangsarbeiter und Vertriebene. Auch ...