Trumps Außenpolitik Die Obama-Falle schnappt zu

Igor Alexandrowitsch Ryvkin, 1985 in Rostow am Don, UdSSR, geboren, ist mit 13 Jahren nach Deutschland eingewandert. Seit 2007 ist Ryvkin als Eventmanager tätig. Er war bis jetzt für knapp 60 Konzerte mit über 180 internationalen Bands verantwortlich und hat sich als einer der bekanntesten Black-Metal-Veranstalter in Deutschland etabliert.