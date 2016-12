Nach Berlin Fragen, die vielleicht nicht nur ich mir gerade stelle

20. Dezember 2016

Was mir in einer Minute derzeit so durch den Kopf geht

Was muss noch passieren? Müsste nicht in jedem anderen Land der Welt jetzt die „Mutti“-Kanzlerin zurücktreten, die eine Million junger Männer ohne jede Kontrolle ins Land rief und auf Steuerzahlerkosten gütlich versorgen ließ? Würden nicht überall sonst jetzt spontane Massendemonstrationen mit der Forderung nach Rücktritt der Regierung in der ...