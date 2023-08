Gastbeitrag (Musik)Der singende Sachse – Wind des Wandels

08. August 2023

Ein Gedicht von Martin Moczarski, gesungen von Andreas Thiele

Vielen Dank an Andreas Thiele für diesen Gastbeitrag.

Das Gedicht:

Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt

Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis dass der Balken donnernd kracht

Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell

Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind

Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag

Die Politik ist das Problem, macht sie das Leben unbequem

Drum lese nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken

Vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie

Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei

Im Heft, im Netz sind wir präsent, werd du auch unser Abonnent!

