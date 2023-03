Dachthekenduett Folge 89 (ef-TV)Punk ist tot: Clownwelt am Ende

30. März 2023

Kleine Redaktionskonferenz am Tresen

Audio

Download

In der 89. Folge des Dachthekenduetts unterhalten sich André Lichtschlag und Martin Moczarski über Punker beim Staatsempfang, die gescheiterte Rettung des Klimas in Berlin, Denunziations-Fantasien von Greenpeace und den Trans*-Amoklauf in Nashville.

Wie immer werden in dieser Reihe an der ef-Theke spontan aktuelle Entwicklungen und brennende Themen beleuchtet.

Freiheitsfunken: https://freiheitsfunken.info/

Diese Folge finden Sie nun auch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl:

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de und/oder über eine gezielte Spende für unsere Video- und Podcast-Formate:

Per Paypal oder Kreditkarte:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ED2GTZXQ9MDCE&source=url

Oder per Banküberweisung an (Betr.: Ihr Lieblingsformat?):

Lichtschlag Medien und Werbung KG, Volksbank Erft e.G.

IBAN: DE58 3706 9252 6704 2880 16

BIC CODE/SWIFT: GENO DE D1 ERE

Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!