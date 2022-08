18. August 2022

Wir danken Hanns-Josef Bolten, dem Düsseldorfer Jong!

Was für eine Überraschung, was für eine Freude! Unser Leser Hanns-Josef Bolten hat uns ein Lied geschrieben, es eingesungen und gleich auch noch das „Making-of“ verfilmt!

Dazu schrieb er uns einen kleinen Brief, der mit dem berühmten Zitat von Heinrich Heine beginnt: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen, und meine heißen Tränen fließen.“

„Warum“, fragt Bolten, „warum verstehe ich Heinrich Heine so gut, den Düsseldorfer Jong von der Bolkerstraße in der Altstadt?“ Weil die Politik auch heute wieder, wie selten zuvor, aus den Fugen geraten sei. Mittels „politisch gesteuerter und ideologisch gefärbter Gehirnwäsche“, so Bolten, „haben sich die Menschen von der Realität des Lebens vollends entfernt.“

Doch es war ein langer Weg dahin, so Bolten, ebenfalls ein Düsseldorfer Jong: „Waren die Bürger nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs mit dem Wiederaufbau des Landes und der Mehrung des persönlichen Wohlstandes beschäftigt, änderten sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem Ende der 1960er Jahre zunächst abrupt und in den folgenden Jahrzehnten schleichend. Sich diesen Anfängen in Richtung einer gesellschaftlichen Unordnung, wie sie sich uns heute allgegenwärtig präsentiert, zu erwehren, das wäre eigentlich die Aufgabe eines jeden mündigen Bürgers gewesen.“ Und nun? „Wunsch und Wirklichkeit“, so Bolten „werden nicht mehr getrennt betrachtet und analysiert, sondern verschmelzen, sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden, sondern ineinander zu einem realistischen Wahnsinn verschmolzen. Dieser realistische Wahnsinn wird von der Mehrheit der Menschen in unserem Land akzeptiert und dient den Eliten als Instrumentalisierungsstrategie für neue Weltherrschaftsphantasien.“

Der „moderne Mensch westlicher Prägung“, schreibt Bolten, „dreht sich ausschließlich nur noch um sich selbst und ist rund um die Uhr damit beschäftigt, lächerlich anmutende Sekundärprobleme zu lösen. Probleme, die im Grunde gar keine sind und künstlich herbeigeredet werden. Die realen Probleme des Lebens werden dabei völlig ausgeblendet und außer Acht gelassen – eine gefährliche, selbstzerstörerische Entwicklung.“

Aufzugeben aber sei für Hanns-Josef Bolten „keine Option. So schreibe ich mir die Seele aus dem Leib und erfreue mich daran, am Wahnsinn des Zeitgeistes nicht wahnsinnig zu werden. Dies reguliert die Dummheit und den Wahnsinn unserer Zeit auf ein halbwegs erträgliches Maß. Der in diesem Zusammenhang von eigentümlich frei zusätzlich gelieferte Sauerstoff fürs Hirn tut sein Übriges.“

Und dies nun sei „Anlass genug, eigentümlich frei einen Song zu schreiben. In Kooperation mit Klaus Klaas, der die Musik zu meinem Text komponiert hat, ist ‚eigentümlich frei – der Song‘ entstanden.“ Das Lied solle „die Verdienste würdigen, die sich das Team um André F. Lichtschlag in einem auf Eigenverantwortung basierenden unermüdlichen Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit erworben hat. Einen Kampf, den ich sehr gerne und mit Leidenschaft unterstützen möchte. Denn die Freiheit ist und bleibt das Tor zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Es ist diese abhandengekommene Normalität, die sich im Wesentlichen aus der Liebe zur Freiheit auf der Grundlage eigenverantwortlichen Handelns generiert, die den Menschen so sehr fehlt.“

Bolten schließt: „Schaut man sich in den von sogenannten westlichen Werten geprägten Gesellschaften einmal kritisch um und fühlt den selbsternannten Werten auf den Zahn, kommt man am Ende nicht um die Erkenntnis herum, dass eine Wurzelbehandlung erforderlich ist.“ Das habe „wohl auch schon Heinrich Heine früh erkannt“.

Uns bleibt nur, von Herzen „Danke!“ zu sagen für diese schöne, lebensfrohe und damit eben doch auch typisch rheinische Leserinitiative!

Mehr Lyrisches und Musikalisches, oft zu aktuellen Themen, finden Sie auf dem sehr empfehlenswerten Youtube-Kanal von Hanns-Josef Bolten. Bei Gefallen freut er sich über Likes und ein Abo!