Besuch in der Privatstadt Próspera auf Roatán Achtung, Widerstand!

04. September 2021

Warum die libertären Macher für bessere Aufklärung sorgen sollten

von Kai-Uwe Kroll

Bildquelle: Kai-Uwe Kroll Empfang im fertiggestellten Verwaltungsgebäude: Erstes Treffen mit Unternehmern und Freigeistern in Próspera

Im Januar 2019, auf der ef-Konferenz in Zinnowitz, sprach Titus Gebel über das Projekt einer freien Privatstadt in Lateinamerika, konnte aber aus Gründen der Geheimhaltung noch nichts Genaues sagen. In ef 204 im Sommer 2020 schrieb er dann, dass es auf der Insel Roatán in der Bucht von Honduras gestartet ...