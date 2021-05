Interview mit Doug Casey Zur Frage, wie Covid-Lockdowns in Klima-Lockdowns übergehen werden

14. Mai 2021

„Öko-Krieger“ würden die Erde am liebsten von den Menschen „säubern“

von Doug Casey

International Man: Es ist über ein Jahr her, dass die Covid-Lockdowns begonnen haben, und sie haben einen schrecklichen Präzedenzfall geschaffen. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat das herausgegeben, was sie eine „schreckliche Warnung“ nennen. Sie sagen, dass es einen fünfprozentigen Anstieg der Kohlenstoffemissionen geben werde, wenn die globalen Ökonomien nach den Covid-Lockdowns in diesem Jahr wieder öffneten, und dass dies „alles andere als nachhaltig“ für die Umwelt sein werde. Dies impliziert, dass die Lockdowns gut für die Umwelt waren und dass die Rückkehr zum Normalzustand schlecht ist. Es gab auch eine Flut von Artikeln in den Mainstream-Medien, die sich für den Einsatz von Abschaltungen zur Bekämpfung des sogenannten Klimawandels aussprachen. Glauben Sie, dass die Covid-Lockdowns zu Klimawandel-Lockdowns werden könnten?

Doug Casey: Ausnahmslos fast alles, was die in dem obigen Artikel sagen, ist entweder eine offene und absichtliche Lüge oder einfach sachlich falsch. Dinge, die bestenfalls umstritten sind, werden als unumstößliche Fakten dargestellt. Lassen Sie mich zunächst ein paar Fakten über Covid wiederholen. Es ist schwer, sicher zu sein, weil alles darüber hochgradig politisiert wurde, aber Covid selbst scheint nicht ernster zu sein als die Asiatische Grippe, die Hongkong-Grippe, die Vogelgrippe oder die Schweinegrippe, die in den letzten Jahrzehnten gekommen und gegangen sind, und es ist nicht einmal im Entferntesten mit der Spanischen Grippe von 1918 vergleichbar. Die Zahlen zeigen, dass Covid ein Risiko für Menschen über 70, Übergewichtige und Kranke ist – aber ein medizinisches Nicht-Problem für alle anderen. Deshalb liegt das Durchschnittsalter der Verstorbenen bei 80 Jahren, obwohl jeder, der mit dem Virus im Körper stirbt, in der Statistik auftaucht – selbst dann, wenn er an einem Autounfall oder einem Herzinfarkt stirbt. Menschen, die keinerlei Symptome aufweisen, werden dennoch als „Fälle“ aufgeführt, wenn sie den übermäßig empfindlichen und sehr teuren PCR-Test nicht bestehen. Man könnte fragen: „Was steckt hinter dieser wahnsinnigen Grippehysterie, die die politische und wirtschaftliche Landschaft der Welt radikal umstrukturiert? Und warum gerade jetzt?“ Es scheint ein merkwürdiges Zusammentreffen mit ein paar anderen Phänomenen zu sein. Eines davon ist, dass die Welt an der Schwelle zu einer atemberaubend verheerenden Depression steht, die durch die wahnsinnige Schaffung von Währungseinheiten auf der ganzen Welt durch die Zentralbanken verursacht wird. Wird die gefälschte Covid-Hysterie – und ja, ich glaube, sie ist zu 80 Prozent gefälscht – als Ausrede für den kommenden Zusammenbruch, der eine Möglichkeit ist, die Verantwortlichen für die wahnsinnige Wirtschaftspolitik, die die Depression verursacht, aus dem Weg zu räumen, benutzt? Mit anderen Worten, ist die Covid-Hysterie eine künstlich konstruierte höhere Gewalt, die dazu dient, von der wahren Ursache der Großen Depression abzulenken? Ein weiteres Phänomen ist, dass sich die Covid-Hysterie als ein hervorragendes Mittel erwiesen hat, um die Öffentlichkeit überall in Angst und Schrecken zu versetzen. Verängstigte Menschen fordern „starke“ Führer und strenge Kontrollen. Es ist ein Geschenk des Himmels für die Art von Menschen, die in die Regierung gehen, gierig nach jeder Ausrede, um sich selbst aufzublasen und mehr Macht zu übernehmen. „Never let a serious crisis go to waste“ (zu Deutsch: Verschwende niemals eine ernsthafte Krise) ist seit dem ersten Tag ein Arbeitsprinzip der Machtmenschen. Und Krieg ist die ernsteste Art von Krise. Vergessen Sie nicht, was Randolf Bourne 1914 sagte: „Krieg ist die Gesundheit des Staates.“ Aber ein echter Krieg mit einem echten Feind ist immer riskant und vielleicht nicht immer durchführbar. Also erfinden Machtmenschen falsche Kriege. Um einen Krieg zu führen – jede Art von Krieg – braucht man einen Staat, der ihn organisiert und legitimiert. Der erste große Scheinkrieg seit Menschengedenken war Lyndon Johnsons Krieg gegen die Armut – die Armen verloren. Dann kam Richard Nixons Krieg gegen die Drogen. Dann erklärte Baby Bush den Krieg gegen den Terror. Sie sind alle noch im Gange, aber es scheint Zeit für einen Zweifrontenkrieg zu sein. Ein Krieg gegen die globale Erwärmung, kombiniert mit einem Krieg gegen Covid, wird ultraeffektiv sein, um Angst im „Boobus Americanus“ zu züchten. Sie sagen, die globale Erwärmung könne den Planeten zerstören und Covid könne jeden töten. Eine todsichere Kombination. Sie werden sicher breite Unterstützung von den üblichen Verdächtigen bekommen. Als Bonus gibt es eine sehr hohe Korrelation zwischen denen, die die Covid-Hysterie unterstützen, und jenen, die die Klimawandel-Agenda unterstützen. Und beide behaupten, einen neuen Verbündeten zu haben, „die Wissenschaft“, um die Kriege an verängstigte Schimpansen zu verkaufen. Nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt. Diese beiden neuen Kriege werden das Schlimmste in jedem hervorbringen, überall. Sobald man ihren sozialen Anstrich, die Patina der Zivilisation, abwäscht, stellt man fest, dass Menschen stammesorientiert sind. Bringt man sie in Gruppen zusammen, fallen sie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurück – sie verhalten sich wie unsere anthropoiden Vorfahren und Verwandten. Bringen Sie die Menschen dazu, sich aufzuregen, wie Schimpansen zu schreien und zu hecheln – und sie sind darauf erpicht, eine Sache nach der anderen zu bekämpfen. Stellen Sie sich dazu die Menschenaffen vor, die in „2001: Odyssee im Weltraum“ um die Wasserstelle kämpfen. Konflikte geben ihnen ein Gefühl der Solidarität und ihrem Leben einen Sinn. Das gilt besonders für Menschen mit kollektivistischen Ansichten, also für Linke und Wichtigtuer. In der heutigen Welt gehören dazu die „Woken“, Social Justice Warriors, Progressive, BLM-Anhänger, Antifa und natürlich Sozialisten, Kommunisten, Marxisten und all ihre Mitläufer. Sie sind alle Puritaner, die motiviert sind, andere Menschen zu kontrollieren. Die Linke war schon immer so, obwohl sie sich eigentlich als pro Freiheit tarnt, um die Naiven zu verführen. In den 60er Jahren war die Linke zum Beispiel für Drogen. Aber nicht, weil sie für die persönliche Freiheit waren oder weil sie glaubten, dass man das Recht habe, mit seinem eigenen Körper zu tun, was man will. Sie waren für Drogen, weil weit verbreiteter und unverantwortlicher Drogenkonsum die Zivilisation zerstören kann. Selbst wenn die Linke gute Absichten zu haben scheint, ist das nicht der Fall. Zum Beispiel war die Linke gegen den Vietnamkrieg. Nicht, weil sie gegen den Krieg war, sondern weil der Krieg gegen ihre kommunistischen Mitstreiter gerichtet war. Es war clever, in beiden Fällen die Republikaner als dumm, unethisch und heuchlerisch darzustellen. Heute ist die Linke, in ihren verschiedenen Inkarnationen, für die Covid-Lockdowns. Diese werden zu Klimawandel-Lockdowns mutieren. Beide werden die menschliche Freiheit gefährden – sogar noch mehr als frühere Scheinkriege. Es ist ironisch, dass das Wort „Lockdown“ früher hauptsächlich in Gefängnissen verwendet wurde – es ist ziemlich bezeichnend dafür, wohin die Welt im Allgemeinen und die USA im Besonderen steuern.

International Man: Wie stehen die Chancen, dass Klima-Lockdowns funktionieren, falls und wenn Regierungen sie ausprobieren?

Doug Casey: Die Klimasperren werden funktionieren. Warum sollten sie auch nicht? Covid-Lockdowns haben wunderbar funktioniert. Sie werden sogar noch besser funktionieren, weil es nicht nur darum geht, ein paar alte, kranke Menschen zu retten, sondern den Planeten selbst. Die Leute wurden jahrzehntelang einer Gehirnwäsche unterzogen, um grüne Öko-Krieger zu sein. Besonders die Kids behandeln den Klimawandel und den „Greenism“ wie eine neue Religion und nehmen ihn viel ernster als das, was vom Christentum übrig geblieben ist. Jahwe wird durch Gaia ersetzt. Leute, die nicht sehen können, dass die Kriege gegen Armut, Drogen und Terror in Wirklichkeit nur dumme Betrügereien waren, sind bei den neuen Betrügereien, den Kriegen gegen das Virus und den Klimawandel, voll dabei. Es sind die gleichen Leute, die die gleichen falschen Gutmenschen-Argumente vorbringen. Die Popularität von Greta Thunberg ist bezeichnend. Sie ist zu einer Ikone für die Leute geworden, die dieses ganze Syndrom unterstützen. Es ist beunruhigend, weil sie so krankhaft wütend ist. Den Leuten ist es egal, dass sie leicht psychotisch, hoch indoktriniert und irrational ist. Es ist ein Zeichen dafür, wie degradiert die Gesellschaft geworden ist, dass ein autistischer und gestörter Teenager ein internationaler Held sein kann. Ich denke, es ist ein natürlicher Übergang von Covid-Lockdowns zu Klimawandel-Lockdowns. Obwohl die Öko-Krieger Covid letztendlich als eine gute Sache sehen werden, weil sie die Menschen tatsächlich hassen und Gaia gerne von ihnen gereinigt sehen würden. Wie ich schon oft gesagt habe, sehe ich sowohl Covid als auch die globale Erwärmung als weit überzogene Manien an. Viren gehen viral; jeder bekommt sie und wird immun. Das ist das Ende der Geschichte, es sei denn, das Virus ist künstlich und soll die Bevölkerung ausrotten. In einer Welt, in der die Technologie exponentiell voranschreitet, während die Ethik den Rückwärtsgang einlegt, ist alles möglich. Wenn das nicht passiert, wird Covid verschwinden. Natürlich können sie je nach Bedarf ein Covid 2.0, Covid 3.0 und so weiter entwickeln. Was die globale Erwärmung betrifft, so kann niemand mit Sicherheit sagen, wie real sie wirklich ist – es sind alles nur Vermutungen. Aber die Gefahr einer weiteren Eiszeit ist mindestens so groß wie eine anhaltende globale Erwärmung. Das Einzige, was sicher ist: dass die Öffentlichkeit, die von der Elite mit Propaganda abgefüllt wurde, nichts im Kontext halten kann. Die letzte Eiszeit ist erst vor 12.000 Jahren zu Ende gegangen. Und seither erwärmt sich der Globus mehr oder weniger. Die Öffentlichkeit weiß nicht, dass es während des Pleistozäns Dutzende von Eiszeiten gab, die 50 bis 100.000 Jahre dauerten. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass diejenige, die vor 12.000 Jahren endete, die letzte war; wir befinden uns derzeit in einer Zwischeneiszeit. Frühere Eiszeiten haben viele Millionen Jahre gedauert.

International Man: Im „Guardian“ erschien kürzlich ein Artikel mit dem Titel „Why Genghis Khan was Good for the Planet“. In dem Artikel heißt es: „Seine mörderischen mongolischen Armeen waren für das Massaker von bis zu 40 Millionen Menschen verantwortlich. Noch heute ist sein Name ein Synonym für Brutalität und Terror. Aber Junge, war Dschingis grün.“ Es scheint zu implizieren, dass Bevölkerungsreduktion durch Massenmord gut für den Planeten war. Was sind Ihre Gedanken dazu?

Doug Casey: Das ist ein tolles Zitat aus dem Artikel. Die abscheuliche Psychologie des Autors grenzt ans Kriminelle. Er sagt weiter: „Es ist sicherlich eine faszinierende Vorstellung“ – was bedeutet, dass er tatsächlich denkt, es könnte keine schlechte Idee sein, einen bedeutenden Prozentsatz der Bevölkerung auszulöschen. Ich hoffe, dass er sich für das Klima opfert, obwohl das unwahrscheinlich ist, da er sich wahrscheinlich als Teil der Elite betrachtet, die erhalten werden sollte, weil sie ideologisch rein und politisch zuverlässig ist. Diese Leute haben das psychologische Make-up von Pol Pot. In Kambodscha wurde in den 70er Jahren jeder, der kein Arbeiter mit schwieligen Händen war, liquidiert – das taten sie mit ungefähr einem Viertel der Bevölkerung. Pol Pot, Stalin und Mao sowie Dschingis Kahn sind für diese Leute Idole, weil sie alle gleich denken. Sie hassen eigentlich die menschliche Rasse. Und die Menschen sind so dumm, dass sie ihre Zerstörer loben. Ich habe eine Nachricht für sie: Das Leben ist schon fies, brutal und kurz genug. Wir brauchen keine politischen Verbrecher, die es noch schlimmer machen.



International Man: Die Covid-Hysterie hat die Art und Weise verändert, wie Regierungen auf eine echte oder fabrizierte globale Krise reagieren. Jetzt, da dieser Präzedenzfall geschaffen wurde, was sehen Sie als Nächstes geschehen?

Doug Casey: Es entwickelt sich wie in den 1930er Jahren in Deutschland, als sie mit einer katastrophalen Form des Etatismus namens Nationalsozialismus vorangegangen sind. Er war fast so schlimm wie der Kommunismus unter Stalin – und es scheint, als würden die Deutschen es wieder tun. Sie haben gerade ein Gesetz verabschiedet, das „Infektionsschutzgesetz“, das nächtliche Einschränkungen, Schulschließungen und strengere Vorschriften für Unternehmen vorsieht. Covid bietet eine ausgezeichnete Tarnung und eine hervorragende Rechtfertigung für die Einführung eines Polizeistaats. Denken Sie daran, dass diese Regierungen, wenn sie einmal ein Gesetz erlassen haben, dieses selten wieder aufheben. Diese Gesetze müssen mit neuen Steuern finanziert und von neuen Behörden durchgesetzt werden. Der negative Effekt ist kumulativ und verstärkt sich.

International Man: Während die USA und andere westliche Länder wirtschaftlichen und kulturellen Selbstmord begehen, was denken Sie, wird mit Ländern wie China, Russland, Brasilien und anderen passieren? Werden sie dem Westen folgen oder ihren eigenen Weg gehen?

Doug Casey: Es ist schwer zu sagen, was in vielen Ländern tatsächlich passiert, weil die Qualität der Nachrichtenberichterstattung so miserabel ist. Aber der Trend ist global. Wenn es um den Klimawandel geht, lachen diese Länder die Westler für ihre Naivität, Dummheit und selbstzerstörerischen Tendenzen aus. Sie nehmen es nicht ernst. Das ist ein weiterer Grund, warum das nächste Jahrhundert China gehört. Das Gleiche gilt für Russland, das trotz all seiner Fehler im Grunde ein Land ist, das nicht „woke“ ist. Es wurde – zu Recht – gesagt, dass es mehr Kommunisten an amerikanischen Universitäten gibt als in ganz Russland. Was die Anlageberatung angeht, interessiere ich mich viel mehr für chinesische und ostasiatische als für westliche Aktienmärkte. Das Gleiche gilt für die russischen und osteuropäischen Aktienmärkte, weil sie nicht vom Virus der „Wokeness“ infiziert worden sind. Sie hatten von den 30er bis zu den 90er Jahren einen schweren Ausbruch davon, und das hat ihnen eine gewisse Immunität verliehen. Außerdem befinden sich ihre Märkte nicht in einer Blase, wie es vor allem in den USA der Fall ist. Die Länder, die ihren Wagen an den US-Zug angehängt haben, werden mit den USA über die Klippe fahren. Es ist nicht so, dass China und Russland Vorbilder an Intelligenz und Redlichkeit sind, aber sie handeln weit intelligenter als die USA.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Doug Casey’s International Man“ und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.