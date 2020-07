Politisches „Neusprech“ Wahrheit und Tabu

drucken

Phil Mehrens hielt sich 1987 und 1988 in den USA auf, danach Radio-Volontariat in Zürich; Studium der Literaturwissenschaft und Theologie in der Schweiz und in Deutschland; 1992 Umzug aus der Schweiz nach Norddeutschland, wo er verschiedenen journalistischen Engagements nachging und bis heute als freier Autor, Publizist und Dozent tätig ist. Als Theologe ist er seit 1988 (längerer USA-Aufenthalt) maßgeblich geprägt von der theologischen Richtung der Coral Ridge Presbyterian Church/Evangelism Explosion in Fort Lauderdale/Florida und ihrem Leiter James Kennedy. In seiner Freizeit betätigt Mehrens sich auch als (Lied-)Dichter.