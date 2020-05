Geopolitische und weltanschauliche Epochenbrüche 1914 und 2020 als Auftakt

drucken

Thomas Fasbender, Jahrgang 1957, aufgewachsen in Hamburg, arbeitet seit 2015 als Publizist und Journalist in Berlin. Zuvor hat er 23 Jahre in Moskau gelebt. 2014 veröffentlichte er „Freiheit statt Demokratie. Russlands Weg und die Illusionen des Westens“, 2016 den Roman „Kinderlieb“.