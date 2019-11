Menschengemachter Klimawandel als linke Agenda Unehrliche oder verängstigte Wissenschaftler?

20. November 2019

Man wundert sich über die vielsagende Stille

von Walter E. Williams

Der allerschlimmste Fall beruflicher Inkompetenz und Unehrlichkeit findet sich auf dem Gebiet der Klimawissenschaft. Tony Heller hat einen Teil der ungeheuerlichen Unehrlichkeit von Mainstream-Umweltschützern in einem Video enthüllt, das er „Mein Geschenk an Klima-Alarmisten“ nannte. Umweltschützer und ihre politischen Verbündeten schreiben die jüngste Zunahme an tödlichen Waldbränden der globalen Erwärmung zu. Dem United States Forest Service des Landwirtschaftsministeriums zufolge haben Waldbrände ihr Maximum jedoch in den 1930er Jahren erreicht und seitdem um 80 Prozent abgenommen. Umweltschützer verbergen die früheren Daten und unterstreichen ihr Argument pro Erderwärmung dadurch, der Öffentlichkeit und politischen Entscheidern Daten aus den 1980ern zu präsentieren, die eine Zunahme an Waldbränden zeigen.

Klimawissenschaftler behaupten, steigende Meeresspiegel würden durch menschengemachte Erderwärmung verursacht. Historische Aufzeichnungen des Gezeitenpegels in Lower Manhattan zeigen, dass der Wasserspiegel seit der Präsidentschaft Abraham Lincolns bis heute anstieg. Heller sagt, die Meeresspiegel stiegen seit circa 20.000 Jahren an. Er hebt die Ansicht von Anthropologen hervor, dass Menschen, als der Meeresspiegel sehr niedrig stand, fähig gewesen seien, von Sibirien nach Nordamerika zu laufen.

Von Heißwetterlagen wird behauptet, sie seien die Folge des menschengemachten Klimawandels. Heller zeigt Daten zur Zahl der Tage in Waverly, Ohio, an denen die Temperatur über 32 Grad lag. Im Jahr 1895 gab es 73 Tage mit diesem Temperaturstand. 1936 gab es 82 Tage mit über 32 Grad. Seit den 1930ern gab es einen Abwärtstrend bei der Zahl der Tage, an denen die Temperatur über 32 Grad lag. Wenn Klimatologen Daten aus früheren Zeiten verstecken und im Jahr 1955 beginnen, zeigen sie eine Zunahme der Zahl solcher Tage von acht oder neun auf 30 oder 40. Das heißt, um uns dahingehend zu täuschen, das Klima würde wärmer, haben Umweltschützer einen Startzeitpunkt gewählt, der ihrer Agenda dient.

Nun könnte man fragen: „Wer ist Tony Heller? Arbeitet er für die Ölindustrie?“ Es stellt sich heraus, dass er Wissenschaftler ist und behauptet, schon sein ganzes Leben Umweltschützer zu sein. Soweit ich das beurteilen kann, wird er nicht von eigennützigen Interessen geleitet. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich von denen, die die Umweltbewegung anführen und oftmals entweder für eine Regierung arbeiten oder von ihr finanziert werden.

Hin und wieder enthüllen Umweltschützer ihre wahre Agenda. Ottmar Edenhofer, Hauptautor des vierten Abschlussberichts des IPCC von 2007, riet im Jahre 2010: „Man muss sich selbst von der Illusion befreien, internationale Klimapolitik sei Umweltpolitik. Stattdessen geht es bei der Klimapolitik darum, wie wir den Wohlstand der Welt umverteilen können.“ Die Klimachefin der UN, Christiana Figueres, sagte, das wahre Ziel der Pariser Klimakonferenz der UN von 2014 sei es gewesen, „das (kapitalistische) ökonomische Entwicklungsmodell zu ändern, das seit der industriellen Revolution für mindestens 150 Jahre herrschte“. Christine Stewart, ehemals kanadische Ministerin für Umwelt, sagte: „Es ist egal, ob die Wissenschaft samt und sonders falsch ist, da es kollateralen Nutzen für die Umwelt gibt.“ – „Der Klimawandel (bietet) die größte Chance, für Gerechtigkeit und Gleichheit in der Welt zu sorgen.“ Tim Wirth, vormalig Untersekretär des US-Außenministeriums für globale Belange und hauptverantwortlich für das Kyoto-Protokoll, sagte: „Wir müssen auf der Erderwärmungswelle reiten. Selbst wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, werden wir das Richtige tun, wenn es um Wirtschafts- und Umweltpolitik geht.“

Nicht alle Wissenschaftler sind unehrlich, und nicht alle Journalisten sind Linke mit einer Agenda. Aber man wundert sich schon über die vielsagende Stille, wenn es klare, eindeutige Beweise gibt. Wenn zum Beispiel die Meeresspiegel seit circa 20.000 Jahren gestiegen sind, warum lassen Wissenschaftler dann Umweltschützer mit der Behauptung davonkommen, dies sei die Folge menschengemachter Erderwärmung? Warum hebt kein Reporter linke Aussagen wie diejenigen von Edenhofer, Stewart und anderen hervor, die auf der Erderwärmungswelle reiten wollen als Mittel, den Kapitalismus zu besiegen und Sozialismus und Kommunismus einzuführen? Ich möchte gerne glauben, das Schweigen so vieler Wissenschaftler sei Ausdruck ihrer Angst, mit der extremistischen Umweltagenda nicht konform zu gehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Lewrockwell.com und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.