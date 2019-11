Dachthekenduett Folge 8 (ef-TV)Medien-Reformation. Sozialismus-Revival. Trump-Republikaner. Thüringen-Revolte.

07. November 2019

Kleine Redaktionskonferenz am Tresen

In der achten Folge des Dachthekenduetts unterhalten sich André F. Lichtschlag und Martin Moczarski über die Rückkehr des Sozialismus und Strategien dagegen als Themen beim Forum Freiheit in Berlin, über neue Entwicklungen in den USA nach Trumps Kündigung des Pariser Klimaabkommens und in Deutschland nach der einschneidenden Thüringen-Wahl sowie über den Reformationsstand der Medien mit Blick auf Youtube und hier auch auf den Mythen-Metzger.



Wie immer werden in dieser Reihe an der ef-Theke spontan aktuelle Entwicklungen und brennende Themen beleuchtet. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de.

Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem!

Jetzt Schnupperabonnement abschließen, Stichwort „Theke“ eingeben und einen Aphorismenband von Michael Klonovsky gratis dazu erhalten.

https://ef-magazin.de/accounts/order/