Ludwig-von-Mises-Konferenz 2019 „Warum die Welt so ist, wie sie ist“

29. Oktober 2019

Argumentative Selbstverteidigung

von Dominik Ešegović

Hotel „Bayerischer Hof“ in München. Es waren nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof. Ich bleibe kurz stehen, um ein Foto eines vor dem Hotel geparkten italienischen Sportwagens zu machen. Mein Blick wandert zum Promenadenplatz. Das dortige Denkmal hat wie wohl kein anderes in München viele Schaulustige angezogen. Der Grund sind die Memorabilien, die seit nunmehr zehn Jahren rund um das Monument angelegt wurden. Eigentlich sollte hier dem großen belgischen Hofkomponisten Orlando di Lasso Verehrung zuteilwerden. Doch erinnert sich heute kaum mehr jemand an den Michael Jackson der Renaissance. Der King of Pop hat ihn abgelöst. Er fand sich bei seinen Auftritten in München oft im Hotel „Bayerischer Hof“ ein. Ein Page in adretter Aufmachung lässt mich die blau beschirmte Drehtür passieren. Neben meiner Wenigkeit sind hier auch schon Helden meiner Kindheitstage wie Bud Spencer und Terence Hill herein- und wieder herausspaziert. Auch Charlie Chaplin und Alfred Hitchcock waren hier zu Gast, Albert Einstein und Sigmund Freud. Neben Kafka und Hemingway ließen sich auch Pelé und Muhammad Ali fürstlich bewirten. Vor ihnen hatten es schon Napoleon III. und der K&K-Herrscher Franz Joseph vorgemacht.

Heute sind wieder Österreicher zu Gast. Ein Schild in der Lobby weist den Weg. „Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland“. „Registration“ links, Garderobe rechts. Zwei Damen händigen denen, die schon länger hier warten, ihr Teilnehmerbändchen samt Namenszusatz aus. Nach einem demonstrativen „Grüß Gott“ buchstabiere ich meinen Namen. „E“ wie „Emil“, „Š“ wie „Škoda“... „Ć“ wie in „Ćevapčići“. In der Cocktail Lounge angekommen, besorge ich mir als Erstes einen Kaffee. Bekannte und unbekannte Gesichter ziehen an mir vorbei. Es ist gerade mal halb zehn Uhr morgens und ich bin noch keine zehn Minuten da, als ich mir schon den zweiten Koffeinkick gönne. Es sollte nicht der letzte an diesem Konferenztag bleiben.

Gestandene Unternehmer schwatzen teils noch im Trenchcoat mit intellektuell interessierten Anlegern. Eine Traube Kryptobegeisterter unterhält sich über Marktkurse. Am Bücherstand finde ich auch ein Werk von Thilo Sarrazin, der zwischen Literatur über das Unwesen des Papiergeldes und den Segen privater Städte mit seinem grünen Einband stolz herausragt. Nachdem ich den ersten Bekannten frech aus der Menge gefischt und mit einem jovialen Schlag auf die Schulter dessen Kaffee auf seiner Untertasse verteilt hatte, stecke ich mir noch ein paar hofbayerische Müsliriegel zwischen die Backen und lese einige der Reste von der Tischdecke auf, bevor ein lauter Gong zum Eintritt in den Festsaal mahnt.

Zwischen dem roten Teppich und dem gläsernen Dach fühlt man sich in dem cremefarbenen Raum, als sei man zufälliger Gast einer feierlichen Zeremonie. Ob der Stuhl noch frei sei, will ich von dem Herrn wissen, der mich freundlich Platz nehmen lässt. Die ein oder andere Dame hatte sich mir schon auf Usedom vorgestellt. Ansonsten kenne ich nur wenige und mache mich mit meinem neuen Nachbarn bekannt. Ein höflicher Applaus leitet den Gastgeber der Konferenz ein. Andreas Marquart ist seit 2012 der Vorstand des Vereins. Der naive Libertarismus der nuller und zehner Jahre scheint nun endgültig vorbei. Es gilt nun, zu verstehen, wieso die Welt so ist, wie sie ist. Weshalb eine durchdrehende Notenbankpresse den Markt mit billigem Fiat Money überschwemmt, eine wildgewordene Umwelt- und Energiepolitik die Industrie lahmlegt, und warum nach dem Ende des real existierenden Sozialismus der Neomarxismus wieder auf dem Vormarsch ist.

Der erste Vortragende, der Berliner Maler und Buchautor Raymond Unger, erklärt es so: Hitler und Konsorten sind schuld, dass eine traumatisierte Nachkriegsgeneration ein emotional verwahrlostes und materiell verwöhntes Wohlstandsprekariat herangezogen hat. Auch Unger sei einer dieser Babyboomer. Jedoch hat er sich als Nachkomme deutscher Vertriebener aus dem Osten einen gesunden Menschenverstand und einen ungetrübten Blick auf die Dinge erhalten. Auch in der Politik herrschten seelisch kranke Babyboomer. Narzisstische Persönlichkeiten dominieren den Staatszirkus, und politisch korrekte Clowns werfen freudig mit Moralingranaten und Schuldkonfetti um sich. Das stabilisiere ihre Macht und verleihe ihrem kranken Ego Auftrieb. „Wenn Sie sich das Kabinett Merkel vorstellen“, meint Unger, „da haben Sie wenig toxische Männlichkeit“. Das libertäre Publikum lacht, und auch ich wippe ein wenig angeheitert im Art-déco-Stuhl auf und ab.

Einen philosophischen Blick auf die politische Sachlage gibt der wissenschaftliche Beirat des Mises-Instituts. Professor Rolf W. Puster von der Uni Hamburg erklärt den Unterschied zwischen Glauben und Handeln, Mittel und Zweck. Er sei schon „viel schäbigere Räumlichkeiten gewohnt“, gibt der Philosoph zu. In der Pause nach seinem Vortrag outet er sich als Unfall seiner Uni. Eine Studentin habe ihn mit dem Namen „Mises“ vertraut gemacht. Peu à peu sei es ihm dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Er habe zugeben müssen, dass er viel Falsches geglaubt und verbreitet hatte, bevor ihm Mises sein Damaskus-Erlebnis beschert habe. Sein Vortrag soll bald auf der Seite des Mises-Instituts in Textform und als bewegtes Bild zugänglich gemacht werden.

Am Kaffeestand komme ich mit der Bedienung ins Gespräch. Die Dame sei aus Barcelona. Was sie von der Unabhängigkeitsbewegung halte, will ich wissen. „Es ist eine Schande, was die da anrichten. Die zünden Autos auf offener Straße an.“ Nur die Union könne die Stärke des Landes garantieren. „Ich bin Spanierin“, gibt die kurzhaarige Bedienstete zu. Und ich bin passionierter Kaffeetrinker und lasse mir noch einen nachschenken.

Professor Antony Mueller hatten die Münchner Misesianer extra aus Brasilien einfliegen lassen. Mueller lehrt Ökonomie an der brasilianischen Bundesuniversität von Sergipe und hat sogar mal im „Cicero“ publizieren dürfen. Der Franke, der selber „alle marxistischen Schulungen“ durchgemacht hat, gibt für die aktuelle Misere besonders Antonio Gramsci die Schuld. Der Kulturmarxist werde besonders in Brasilien noch stark gefeiert. Und auch in Deutschland stoßen die Neomarxisten der Kritischen Theorie ins selbe Horn wie die Gramscianer. Was früher „Konsumterror“ gewesen sei, sei heute die „Klimakatastrophe“. Beide Schreckgespenster sollen dazu dienen, den Kapitalismus abzuschaffen und auf seinen Trümmern den Sozialismus aufzubauen.

Wieso manche meinen, dass es aber diesmal nun wirklich klappen sollte, erklärt Philipp Bagus. Aus Madrid angereist, bringt er eine Definition des Sozialismus mit, die noch besser sei als jene Hoppes. Laut Jesús Huerta de Soto handle es sich um „jedes System“, das „institutionelle Aggression gegen menschliche Handlung“ einsetze. Was sich früher die RAF mal hier, mal da erlaubt habe und was sich in einzelnen Terrorakten und Raubüberfällen geäußert habe, mache heute die BRD tagtäglich, und zwar auf institutioneller Grundlage. Leider, leider ist der Etatismus ein „Virus, von dem alle Länder der Welt betroffen sind“.

Gegen Ende hat Bagus zwar erklärt, warum der Sozialismus, auch der partielle, wie in Form des staatlichen Schulsystems, scheitern muss, nicht jedoch, warum alles so ist, wie es ist. Dieser Frage widmet sich schließlich Thorsten Polleit. In seinem kommenden Buch „Mit Geld zur Weltherrschaft“ will er erklären, welche Mechanismen am Werk sind, die unser heutiges System zu dem gemacht haben, was es ist. Den Antikapitalismus erklärt der Institutspräsident durch: erstens Ignoranz, zweitens absichtlichen Irrtum beziehungsweise Kulturmarxismus, drittens psychische Störungen und viertens durch Neid und Missgunst. Nur aus Erfahrung aus der Vergangenheit allein werde eine Gesellschaft nicht klug. Es gilt, im Geiste von Ludwig von Mises den Wert der besseren Ideen hochzuhalten. Für das Erringen einer freien Gesellschaft schlägt Professor Polleit einen Dreipunkteplan vor. Erstens: Entmachtet die antikapitalistischen Psychopathen/Soziopathen. Zweitens: Verbreitet das Wissen um die Gemeingefährlichkeit der sozialistischen Ideologie. Und drittens: Verbietet sozialistische Parteien und sorgt für Sezessionen.

Das Ziel seines Vortrags und wohl auch der gesamten Konferenz ist die „argumentative Selbstverteidigung“. Dass diese nur Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie vor allem die Jugend im Visier hat, ist den Organisatoren der Veranstaltung durchaus bewusst. Im März kommenden Jahres findet in Kronberg im Taunus wieder das Ludwig-von-Mises-Seminar statt. Freunde der Österreichischen Schule sind herzlich willkommen. Während ich so an meinem Kaffee nippe, spiele ich mit dem Gedanken, selber mal dort teilzunehmen. Mises hätte sich bestimmt darüber gefreut.