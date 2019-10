Dachthekenduett Folge 7 (ef-TV)Thüringen-Wahlnachlese. USA-Besuch. Nachwuchs-Freude. Öko-Zombies.

28. Oktober 2019

Kleine Redaktionskonferenz am Tresen

In der siebten Folge des Dachthekenduetts unterhalten sich André F. Lichtschlag und Martin Moczarski über die Parteien nach der Thüringen-Wahl, eine Reise in die USA mit Blick auf New York und den Lake Winnipesaukee, Freude über Nachwuchs und die Reaktionen auf die totale Öko-Propaganda nach den Fridays for Future.

Wie immer werden in dieser Reihe an der ef-Theke spontan aktuelle Entwicklungen und brennende Themen beleuchtet.



