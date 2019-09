Der Erderwärmungs-Hype ist über Realsatire schon hinaus Kippt der Klimakappes?

12. September 2019

Wie man sich durch ungeschickte Propaganda ins eigene Knie schießt

von Axel B.C. Krauss

Soll den Bürgen ein politisches Narrativ angedreht werden, bei dem es – so wie bei der geplanten „Klima-Abgabe“ alias „Kohlendioxidsteuer“ – eigentlich nur um Geldschneiderei geht, ums Schröpfen der Steuerbitches, darum, sich durch politisch und vor allem massenmedial aufgeschäumten Alarmismus mit eingebautem technokratisch-pathologischem Tourette-Turbo an den Humanressourcen schadlos zu halten, ist eine geschickte Auswahl geeigneter PR-Methoden natürlich oberste Pflicht.

Nicht nur – und das ist keineswegs übertrieben – weil jeder Grundschüler mit ganz einfacher Mathematik und wenigen Grundkenntnissen in Physik zwangsläufig zum Schluss kommen muss und auch wird, eine „Erderwärmung“ mittels politischer Dekrete auf soundso viel Grad „eindämmen“ zu wollen, sei doch ein recht lachhaftes Ansinnen; nicht nur, weil dank herausragender Recherchearbeit von Kollegen sowohl hier auf eigentümlich frei als auch auf anderen Portalen aus den alternativen Medien die Hintergründe, sprich die eigentlichen Absichten hinter dem nicht umsonst tagtäglich verbreiteten „Volksmärchen“ vom angeblich menschengemachten Klimawandel bereits aufgedeckt wurden, sondern weil man sich ganz allgemein durch allzu tölpelhaftes Vorgehen natürlich selbst ein Bein stellt. Und genau das ist nun schon seit Wochen zu beobachten. Mit anderen Worten: Die, pardon, Klimaclowns haben den Bogen arg überspannt, egal ob im Politrick oder in der Propagandapresse.

Das trieb zuweilen einige schrille Blüten, etwa wenn eine Renate Künast nun auch schon die Reaktorkatastrophe in Fukushima auf den Klimawandel zurückzuführen gedenkt beziehungsweise dabei offensichtlich überhaupt nicht denkt, und ich wage zu behaupten, dass es – sollte es in dieser Manier weitergehen – nicht mehr allzu lange dauern kann, bis ein Mediziner aus den Reihen des Club of Rome eine brandneue wissenschaftliche Untersuchung präsentieren wird, derzufolge auch die Ermordung John F. Kennedys aufs Konto eines klimatisch schon früh überhitzten Oswald geht. Wie auch immer.

Manche Blätter schlugen dabei so kauzige Kapriolen, dass dem einen oder anderen Leser die Hutschnur riss. So zum Beispiel in einem Facebook-Kommentar unter einem Artikel der „FAZ“ mit dem Titel „Das ist Deutschlands Klimakiller Nummer eins“ und der erheiternden, ja eigentlich saukomischen Einleitung: „Kaum jemand will wahrhaben, dass wir mit unseren Wohnungen dem Klima mehr schaden als mit Steaks und Flugreisen.“ Alles klar. Wohnen schadet dem Klima. Da helfen dann auch keine Pillen mehr. Leser Axel Großmann kommentierte dazu: „Es reicht. Ich bin der ‚FAZ‘ seit 1970 verbunden, aber mit diesem Stuss hat sie die Schwelle zu den anderen Gemeindeblättern der Weltklimakirche (‚Zeit‘, ‚Spiegel‘, ‚Süddeutsche‘ und so weiter) wirklich überschritten. Viel Erfolg dortselbst, ich werde auf faz.net nichts mehr lesen. Basta.“

Aber Herr Großmann. Glauben Sie mir, ich verstehe Ihren Zorn voll und ganz, aber glauben Sie bitte nicht, menschliche Köpfe wären nicht zu noch viel mehr Kokolores fähig, sobald sich dort ideologische Hirngespinste eingenistet haben. Sie haben noch Zweifel? Dann dürften Sie einen anderen Artikel derselben Zeitung noch nicht gelesen haben. Ja, es geht noch doller, mühelos: „Wir werden immer reicher – und Brasilien spendiert die gute Luft? Die Zeiten sind vorbei. Wenn wir Erdgas kaufen können, dann auch Sauerstoff.“ Ich habe gar keine Lust mehr, so was überhaupt noch zu kommentieren. Natürlich wird damit auf die Waldbrände am Amazonas angespielt, die allerdings nicht dem „menschengemachten Klimawandel“ anzulasten sind, sondern ganz andere Ursachen hatten.

Auch beim NDR kennt man offenbar keinerlei Scham vor propagandistischen Peinlichkeiten mehr. Freud war der Ansicht, das völlige Fehlen von Scham sei ein sicheres Zeichen für Schwachsinn: „Flugscham ist ein erster Schritt, genauso wie Fleischscham oder Autoscham. Die heftige Debatte in unserer Gesellschaft wird sicherlich noch eine Weile so weitergehen, bis wir einen Konsens gefunden haben, was wir bereit sind einzusetzen in unserem Kampf gegen die Klimaerwärmung“, so „NDR Info“.

Es ist längst völlig klar, was da aufgebaut werden soll: ein neuer Kollektiv-Schuldkult inklusive zu leistender Schuldopferdienst – du musst mehr zahlen für deine Vergehen an der Umwelt. Es ist ein „Ablasshandel 2.0“.

Publizist Henryk M. Broder fand derweil treffende Worte für den ganzen (gewollten) Hype um Greta, Luisa und Co: „Ich liebe Greta. Nicht wegen ihrer Zöpfe, nicht wegen ihres Mondgesichts, nicht weil sie an Asperger leidet und auch nicht, weil sie das Schulschwänzen zu einem moralischen Imperativ erhoben hat. Ich liebe Greta, weil sie es – wenn auch ungewollt – geschafft hat, die westliche Gesellschaft als das zu entlarven, was sie ist: abergläubisch, dekadent, dumm, hysterisch, infantil und süchtig nach Erlösung.“ Rumms, das hat durchaus gesessen, aber hysterisch sind manche derjenigen, die das Narrativ vorantreiben, eben nicht.

Erst letzte Woche erschien hier auf eigentümlich frei ein sehr lesenswerter Artikel über die mitterweile auch auf UN-Ebene mehr oder weniger ganz offen vorangetriebene Deindustrialisierungs-Agenda, also das „Post-Industrial Zero Growth Theorem“, wie es schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im oben erwähnten Club of Rome ausgearbeitet wurde – und das auch dem Narrativ vom menschengemachten Klimawandel zugrundeliegt.

Dazu passend wurden dann auch gleich massive Freiheitsbeschneidungen und Verbote gefordert – alles zugunsten der „Weltrettung“, versteht sich. Es wird zunehmend offensichtlicher, was bei mir die Hoffnung nährt, dass noch viel mehr Menschen ein Licht aufgehen wird, in welcher Weise sie hier in schlicht totalitärer Weise ökonomisch prekarisiert werden sollen. „Es soll keine Mittelschicht mehr geben, nur noch Herrscher und Diener“, schrieb ein Dr. Coleman schon vor langer Zeit über die Zielsetzung der angestrebten „Global Governance“; werfe ich einen Blick auf die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung gerade auch in Deutschland und behalte ich dabei die bereits in großer Zahl erschienenen Artikel über den schleichenden Niedergang und die steuerliche Enteignung eben dieser Schicht im Hinterkopf (unter die auch die geplante „Klima-Abgabe“ fällt), komme ich nicht umhin, als ihn erneut für seine erstaunliche Trefferquote zu bewundern, auch wenn das Ergebnis leider wenig erfreulich ist.

Im Augenblick sind die publizistischen Stimmen, die, so wie in der „Welt“ am 08.09.2019 zu lesen, zu Recht warnen: „Immer mehr Vorschläge für Verbote bringen uns nicht weiter“, noch in der Unterzahl. Bleibt zu hoffen, dass es mehr werden – und dass der gefährlich quasireligiöse Furor, mit dem die Menschen dieses Landes gezielt in den „Alarmmodus“ versetzt werden sollen, wieder der Vernunft weicht. Wobei es natürlich hilfreich sein kann, wenn ein „Klimapapst“ wie Michael Mann vom IPCC, der die berüchtigte „Hockeyschläger-Kurve“ erfand beziehungsweise zusammenfälschte, nun entlarvt wurde.