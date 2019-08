Dachthekenduett Folge 2 (ef-TV)Urlaubszeit, Trump, Landtagswahlen

27. August 2019

Kleine Redaktionskonferenz am Tresen

In der zweiten Folge des Dachthekenduetts unterhalten sich André F. Lichtschlag und Martin Moczarski über ihren Sommerurlaub, Neues von Donald Trump und die politische Situation in Deutschland vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Auch zukünftig sollen in dieser Reihe an der ef-Theke spontan aktuelle Entwicklungen und brennende Themen beleuchtet werden.

Was die Übersteuerung im Ton betrifft: Sorry, wir geloben Besserung!

Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem!

