Warum sind all die Klöster verschwunden? Die Angriffe auf das katholische Europa

11. August 2019

Wie und wo der moderne Staat die Kirche besiegte – eine Provokation

von Hilary White

Umbrien, die Wiege des westlichen Mönchtums

In Touristenbroschüren wird Umbrien das „grüne Herz“ Italiens genannt – die einzige Region ohne Küste und das genaue geographische Zentrum des Landes. Obwohl fast alles, was Touristen normalerweise über Umbrien hören, den Heiligen Franziskus betrifft, war die mit ihm verbundene Erweckung in Wirklichkeit eine späte; die Wurzeln der katholischen mystischen Spiritualität reichen viel tiefer in die umbrische Geschichte hinein.

Umbrien wurde erstmals im 4. bis 6. Jahrhundert von Gruppen syrischer Einsiedler-Heiliger missioniert, die aus ihrer Wüsteneinsamkeit kamen, um sich etwa 40 Meilen von hier in Spoleto und den umliegenden Gebieten niederzulassen – all dies noch sehr entschieden unter der Gerichtsbarkeit des alten Reiches. Während Kaiser Julian „der Abtrünnige“ damit beschäftigt war, Christen in Rom zu verfolgen und zu versuchen, die Verehrung der alten Götter wiederherzustellen, verwandelte sich das abgelegene und ländliche Umbrien in ein Land frei schwebender, Wunder wirkender, Christus verehrender, wüsten-mystischer Heiliger.

Dies ist die nicht erzählte Geschichte über die Ursprünge dessen, was wir heute „westliches Mönchstum“ nennen; der heilige Benedikt hat es nicht selbst erfunden, sondern er hat es, da er nur einige Wegstunden entfernt von einem dieser Klöster im Stil der Wüsten-Kirchenväter in den Bergen geboren wurde, von einem christlichen Flüchtling vor monophysitischer Verfolgung in Syrien gelernt.

Es ist schon oft gesagt worden, dass die Benediktinerregel ein Schlüsselfaktor bei der Rettung und Transformation des zivilisierten Lebens war, als das alte Imperium zusammenbrach. Das zönobitische, also gemeinschaftliche Mönchstum – in erster Linie eine Bewegung der Laien, nicht des Klerus – in seinen verschiedenen Formen war von da an die treibende Kraft für die Christianisierung der Bewohner des alten Reiches und seinen Übergang zu einer transnationalen christlichen Zivilisation. Es waren religiöse Mönche, nicht Pfarrer, die in den postimperialen Jahrhunderten den Massen den christlichen Glauben gaben.

Als eines der großen Zentren dieser Bewegung wurde Umbrien von Mönchen bevölkert, und viele der heute noch bewohnten Städte wurden von den Gläubigen gegründet, die in die Nähe ihrer geistigen Führer zogen, oder ihre Bevölkerung wurde dadurch vergrößert. Aber wenn Sie heute durch die umbrische Landschaft fahren, werden Sie sehen, dass, außer in seltenen Fällen, nur noch die Gebäude übriggeblieben sind, die oft in deprimierende „Agritourismus“-Hotel-Boutiquen umgewandelt wurden.

Dieser Ort ist die Wiege einer alten Tradition des eremitischen Klosterlebens, in der die Mönche entweder allein oder in kleinen Gruppen lebten. Es gibt noch immer Hunderte von kleinen mittelalterlichen heiligen Stätten aus Stein, die über die ganze Region verteilt sind und in der Regel aus einer Kirche bestehen und einem kleinen Haus, das groß genug ist, um höchstens zwei oder drei Personen aufzunehmen. Diese Stätten werden heute oft vom Staat wegen ihrer historischen Bedeutung aufrechterhalten und von den Menschen in den Berggebieten besonders verehrt und in Erinnerung gehalten. Das Einzige, das fehlt, sind die Mönche und Nonnen.

Wo sind die Mönche hin?

Die meisten Besucher Italiens staunen über die allgegenwärtige Präsenz des Katholizismus in diesem Land. Sie sehen überall Kruzifixe in Postämtern, Kirchen und Schreinen, sie sehen Städte und Straßen, die nach Heiligen benannt sind, von denen sie noch nie gehört haben, Priester und Nonnen, die in Soutanen und (zumindest nach der modernen Mode) Ordenskleidern durch Rom, Florenz und Neapel laufen, und die akribische Sorgfalt des Staates, Statuen und Fresken sowie verschiedene alte Kunstschätze aus dem Erbe der katholischen Kirche zu erhalten. Das, denken zum Beispiel US-amerikanische Katholiken, die in einer 200 Jahre alten Nation aufgewachsen sind, ist das echte Ding. Und bis zu einem gewissen Grad haben sie recht.

Aber der Kontext ist alles, und der historische Kontext, in dem die meisten Nordamerikaner aufgewachsen sind – eine aggressiv säkularisierte, postprotestantische, freimaurerisch beeinflusste und vor allem junge Kultur, von deren Geschichte vieles sorgfältig rückwirkend verändert wurde – kann sie nicht über die Realität informieren. Es ist schwierig, eine Abwesenheit zu bemerken, und unsere Reisenden werden wahrscheinlich keine Frage stellen, die für einen zeitreisenden Besucher aus dem 12. Jahrhundert von unmittelbarer Bedeutung wäre: Was ist mit den Klöstern passiert?

Ein informierter Katholik könnte vermuten, dass das monastische Leben hier in den 1960er Jahren aus dem gleichen Grund wie etwa in den USA und Kanada starb, und wieder hätte er teilweise recht. Aber er wird wahrscheinlich nicht wissen, warum der Vatikan-Zwei-Meteorit in der Lage war, die monastischen Fundamente Europas so gründlich zu vernichten. In Wirklichkeit war die Klosterszene von 1965 nicht annähernd so blühend, wie er sie sich vielleicht vorstellt, und das Zweite Vatikanische Konzil war nur derjüngste – und kleinste – Einschlag eines Meteoritenbombardements, das sich über mehrere Jahrhunderte hinzog.

Ein Kampf der Zivilisationen

Mit einem Wort, es waren die Philosophien der „Aufklärung“ und die damit verbundenen „antiklerikalen“ Trends unter den von ihnen beeinflussten herrschenden Klassen, die von der wohlhabenden und einflussreichen Freimaurersekte erheblich bekehrt wurden. Diese Herrscher, die der modischen neuen Ideologie folgten, starteten den Krieg des Staates gegen das monastische Leben fast zwei Jahrhunderte vor der Zeit, als das Zweite Vatikanische Konzil auch nur der Traum eines französischen Dominikaners war.

Wie beim Teufel in einem gewissen Film war einer der größten Tricks der Freimaurer, ihre Vasallenstaaten, zumindest in den englischsprachigen Ländern, davon zu überzeugen, dass sie selbst gar nicht existieren. Oder zumindest das nicht tun, was sie bis vor 80 Jahren freiwillig zugaben. So verwickelt in die Erzählung, die sie zu basteln geholfen haben, sind die meisten Angelsachsen, wo jetzt der freimaurerische Einfluss fast gänzlich aus dem politischen und kulturellen Bild herausgeschrieben wurde, dass diejenigen, die versuchen, davor zu warnen, in die Welt der „Verschwörungstheoretiker“ von zweifelhafter mentaler Stabilität verbannt werden. Wer versucht, mit einem Amerikaner, Kanadier, Australier oder Briten über die Gefahr zu sprechen, die sie darstellen, wird eine Reaktion erhalten, als ob er über eine geheime Invasion von Außerirdischen spricht.

Aber das italienische Gedächtnis – und der italienische Geschichtsunterricht – ist noch nicht in so bedauernswertem Zustand, und die meisten Italiener, egal auf welcher Seite sie sich befinden, haben ein realistischeres Verständnis der Ziele des freimaurerischen „Handwerks“. Einer der Gründe dafür ist, dass die Entstehung ihres Landes als moderner, säkularer „Nationalstaat“ nur wenig außerhalb der lebendigen Erinnerung liegt. Hier wird allgemein anerkannt, dass Garibaldis Risorgimento – die gewaltsame Vereinigung der verschiedenen souveränen Staaten der italienischen Halbinsel, einschließlich der tausend Jahre alten Kirchenstaaten – nicht nur von öffentlich bekannten Mitgliedern der Loge geleitet wurde, sondern ein wichtiger Bestandteil des übergeordneteren freimaurerischen Ziels eines entchristlichten Europas war.

Im Wesentlichen ist die Zerstörung des monastischen Lebens in Europa das Ergebnis eines Zusammenpralls von zwei völlig entgegengesetzten metaphysischen Weltanschauungen, der die Hintergrundmotivation für fast die gesamte Geschichte der letzten 250 Jahre darstellt. Auf der einen Seite das alte Konzept, dass die menschliche Gesellschaft einer primär spirituellen Funktion dient. Und auf der anderen die neuartige Theorie, dass der Staat allein vom Menschen und ausschließlich für materielle Zwecke geschaffen ist, gelöst von Gott oder seinen Absichten für den Menschen; mit anderen Worten der „säkulare Staat“, den wir heute kennen. In der angloamerikanischen Welt ist dieser Konflikt seit Jahrhunderten vorbei, aber in weiten Teilen Europas und Italiens wird er, insbesondere wegen der Präsenz des Zentrums des Katholizismus in Rom, immer noch bis zu einem gewissen Grad offen geführt.

Ausländische Besucher italienischer Städte und externe Beobachter des Zustands der Kirche in diesem Land sind oft schockiert von der Offenheit der Anwesenheit aktiver (post-) kommunistischer Parteien; Plakate überall für Kandidaten der Kommunistischen Partei während der Wahlzyklen, Abgeordnete der Kommunistischen Partei und Bürgermeister, Kundgebungen für die „LGBT“-Bewegung, die prominent Hammer- und Sichelfahnen zur Schau stellen, und, was am deprimierendsten ist, große und einflussreiche Segmente der Kirche auf hoher Ebene, die eindeutig tief in die bösartigen Ableger der Freimaurerei eingebettet sind und für sie eintreten.

Die Korruption des bürgerlichen und kirchlichen Lebens durch die Freimaurerei – einschließlich ihrer Beteiligung an der Entstehung und Förderung von Sozialismus und Kommunismus – ist hier schlicht offen und anerkannt. Niemand würde daran denken, sie zu leugnen oder als „Verschwörungstheorie“ zu bezeichnen.

In jüngster Zeit (vor allem nach den letzten landesweiten Wahlen, bei denen die linke parlamentarische Hegemonie gestürzt wurde) ging die Polizei in Sizilien und Kalabrien in die Offensive. Die laufenden Ermittlungen, zu denen auch die Beschlagnahmung geheimer Mitgliederlisten gehörte, haben gezeigt, dass 193 Mitglieder der Loge – 122 davon im Großen Orient Italiens (GOI), der ältesten und größten Freimaurerloge, die stolz Giuseppe Garibaldi zu ihren ehemaligen Großmeistern zählt – an Mafia- und mafiabezogenen Verbrechen beteiligt sind. Ein Bericht aus dem Jahr 2017 an eine parlamentarische Anti-Mafia-Kommission fand: „Auch wenn man nicht sagen kann, dass die Mafia und die Freimaurerei eine Einheit sind, steht fest, dass es zwischen den beiden Organisationen ‚sicherlich Beziehungen gibt‘ und dass die Freimaurerei keine robusten Antikörper eingesetzt hat, um dem Eindringen der Mafia und der ’Ndrangheta in die Logen entgegenzuwirken.“

Der Bericht sagt, dass diese Gruppen der organisierten Kriminalität und Freimaurerei die kommunalen Regierungen, das Gesundheitswesen und die Banken infiltriert hätten und „die Anträge auf Intervention legitimierten, um den Verlauf der Prozesse zu ändern und Stillschweigen“ durchzusetzen. „Die sizilianische Cosa Nostra und die kalabrische ’Ndrangheta nähren und pflegen seit jeher ein starkes Interesse an der Freimaurerei“, heißt es weiter im Bericht. In ihrer Antwort beschwerte sich die GOI, dass die Untersuchung eine Rückkehr zu „faschistischen“ Einstellungen in der Regierung sei, und sagte, dass die Belasteten nur ein Prozent der Mitglieder ausmachten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb Papst Leo XIII. die freimaurerische Sekte mit den Worten, sie sei „dem Sturz der gesamten religiösen Ordnung der Welt, die die christliche Lehre hervorgebracht hat, und der Ersetzung durch einen neuen Zustand der Dinge gewidmet, basierend auf den Prinzipien und Gesetzen des reinen Naturalismus“. Der Jesuit Edward Cahill schrieb in seinem Buch „The Framework of a Christian State“ von 1932: „Die Freimaurerei ist heute der Hauptfeind der Kirche und jeder katholischen Regierung und katholischen Institution in der Welt.“ Cahill fuhr fort: „Die Freimaurerei zielt auf die Eliminierung aller religiösen Organisationen und die Schaffung einer Art menschlicher Freiheit und Gleichheit ab, die nicht nur mit der gewöhnlichen Ordnung der Gesellschaft, sondern sogar mit der höchsten Autorität eines persönlichen, vom Menschen unterschiedenen Gottes unvereinbar sind.“

Und: „Die Freimaurerei liefert den Schlüssel und zumindest eine teilweise Erklärung für die außerordentliche Zunahme der Stimmung der Untreue, der Religionsfeindlichkeit und des Aufstands gegen die rechtmäßige Autorität, die die Geschichte der europäischstämmigen Völker in den letzten zwei Jahrhunderten geprägt hat. Die immer wiederkehrenden Revolutionen, politischen Umwälzungen, Attentate und religiösen Verfolgungen, die in der modernen Geschichte Europas und Amerikas eine so große Rolle spielen, waren größtenteils das Werk der Freimaurerei. Das Netzwerk religionsfeindlicher, anarchischer und kommunistischer Geheimgesellschaften, die heute fast die gesamte Erdoberfläche umfassen, sind praktisch nach dem Vorbild und der Inspiration der Freimaurerei aufgebaut und werden in hohem Maße von ihr kontrolliert.“

Während Freimaurer grandiose Behauptungen über Verbindungen zu altägyptischen oder griechischen Religionen und Wissenschaften aufstellen, ist es Realität, dass sie in England im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert als Folge der protestantischen Revolution und des wachsenden Einflusses der postprotestantischen „Aufklärungs“-Philosophien entstanden, die damals unter den herrschenden und kommerziellen Klassen in Großbritannien populär waren, insbesondere Deismus, Naturalismus und Rationalismus. Es ist kein Zufall, dass dies die Prinzipien sind, die in allen Nationen der westlichen Welt allgemein als grundlegend übernommen wurden.

Zuerst musste das Klosterleben zerstört werden

Viele von uns haben von der Auflösung der Klöster durch den englischen König Heinrich VIII. gehört; weniger in Erinnerung geblieben ist, dass das monastische Leben kurz vor der Französischen Revolution und dann im gesamten 19. Jahrhundert durch die neue Marke „aufgeklärter“ weltlicher Herrscher Europas fast vollständig ausgelöscht wurde. In ganz Europa wuchs mit der Verbreitung der Prinzipien der Aufklärung und der Freimaurerei die Feindseligkeit gegenüber der katholischen Religion in einer herrschenden Klasse, die immer mehr von der neuen Ideologie des „aufgeklärten Absolutismus“ begeistert war.

Es ist übrigens eine der „schwarzen Legenden“, die von den Antiklerikern verkündet wurden, dass mittelalterliche Könige „absolute Monarchen“ waren, die ihre Macht missbrauchten, denn das Konzept der absoluten Monarchie, die durch die neuen Ideologien gefördert wurde, existierte erst in der frühen Neuzeit. Katholische Monarchen sind durch göttliche und menschliche Gesetze eingeschränkt.

Die europäischen herrschenden Klassen des 18. Jahrhunderts fühlten sich von den Philosophien der Aufklärung geschmeichelt, die ihnen sagten, dass sie diejenigen seien, die dazu bestimmt seien, die Menschheit zu verbessern, indem sie den dunklen Aberglauben der alten katholischen Religion abschafften. Wie Friedrich der Große von Preußen es zum Ausdruck brachte: „Meine Hauptaufgabe ist es, Unwissenheit und Vorurteile zu bekämpfen, den Geist zu erleuchten, die Moral zu pflegen und die Menschen so glücklich zu machen, wie es der menschlichen Natur entspricht und wie es die mir zur Verfügung stehenden Mittel erlauben.“

Diese Feindseligkeit fand ihren Ausdruck in der Aggression gegen das kontemplative Mönchstum, die reinste Erscheinungsform des religiösen Katholizismus. Schon 1800 waren die nominell katholischen Herrscher von Österreich und Bayern mächtig genug, um den Papst dazu zu drängen, der Unterdrückung von Klostergründungen und Bettelorden zuzustimmen.

Diese neuen modernen Männer der Aufklärung betrachteten die Kirche sowohl als einen politischen Rivalen für ihre Träume von völliger Dominanz als auch als eine griffbereite Quelle von Geld und Eigentum, das beschlagnahmt oder, wie es höflicher formuliert wurde, „säkularisiert“ werden sollte. Diese Neuordnung der Zivilisation war gekennzeichnet durch die staatliche Besetzung und Schließung von Tausenden europäischer Klöster, die Ächtung von Mönchsgelübden, die Abschaffung von Mönchs- und Bettelorden und die Liquidation ihres Grund- und anderen Besitzes (oft, um Geld zur Finanzierung von Kriegen zu gewinnen).

Die staatliche Beschlagnahmung von Klöstern begann mit protestantischen Herrschern in Norddeutschland nach dem Westfälischen Frieden, der 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendete. Von dort aus setzte sich bei den nominell katholischen Herrschern die Idee durch, dass man einiges an Klosterland und Bargeld erhalten und gleichzeitig die politische Macht des Klerus abschwächen könnte, wenn man es nur als eigenes Besitztum erklärt und den Mönchen befiehlt, zu verschwinden. Die Säkularisierung beinhaltete auch die staatliche Annexion bischöflicher Fürstentümer und weltlicher Ländereien, die Kirchenmännern gehörten, die Verstaatlichung des Gemeindelebens, der Diözesen und Seminare, die Neuschreibung der Seminarausbildung und der Predigten auf der Grundlage von Rationalismus und Materialismus, Ideologien der Aufklärung und die Abschaffung „dogmatischer“ oder religiöser Inhalte.

Von besonderem Interesse für diese Fürsten waren die streng kontemplativen, als „nutzlos“ beschuldigten Stiftungen, deren Vermögen nach dem Tod eines Abtes nie an einen Erben weitergegeben wurde, was bedeutete, dass das monastische Vermögen nie umverteilt wurde und im Laufe der Jahrhunderte tendenziell nur zunahm. Das stellte oft ein ärgerlich stabiles, wohlhabendes und unbewegliches politisches Hindernis für die weltlichen Ambitionen eines aufgeklärten Fürsten dar – als im wahrsten Sinne des Wortes unabhängige, effektiv außerhalb seiner Gerichtsgewalt befindliche Kleinststaaten.

So markierte die willkürliche Unterdrückung von Mönchshäusern – oft mit vorgehaltener Waffe und gegen den Willen und offenen Widerstand der umliegenden Bevölkerung – eine neue Phase des Konflikts zwischen Kirche und Staat, in der die Herrscher darauf zu bestehen begannen, dass zwar eine „Privatreligion“ des individuellen Glaubens – für eine Zeit lang und in unterschiedlichem Maße – toleriert werden könne und einige „nützliche“ kirchliche Institutionen zum Wohle des Staates funktionieren könnten, die Kirche als Ganzes jedoch keine Stimme in der Regierungsführung haben könne. Es bedeutet im Wesentlichen, dass dies die Zeit des Sturzes Christi als König der Nationen war.

Unkalkulierbare Verluste

Mitte des 19. Jahrhunderts war das monastische Leben zwischen den Protestanten und den „aufgeklärten“ Säkularisierern in Belgien, den Niederlanden, Dänemark, England, Irland und Wales, Frankreich, Ungarn, Italien, Deutschland, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz praktisch tot und stand sogar in Rumänien und Russland unter starkem Druck. Es ist unmöglich, in Kenntnis zu bringen, wie viele Klosterstiftungen insgesamt zerstört wurden, noch jemals den Schaden für die lokale Wirtschaft zu schätzen, einschließlich der unzähligen Tausenden von abhängigen landwirtschaftlichen und handwerklichen Pächtern, die von ihren Arbeitsplätzen und aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Da viele der mittelalterlichen Gebäude von ihren neuen privaten Besitzern modernisiert wurden, werden die Verluste an architektonischen Schätzen nie vollständig bekannt sein, aber zu den monastischen Schätzen gehörten auch Bibliotheken mit alten Handschriften, die beschlagnahmt und umverteilt wurden und dabei oft verlorengingen.

Der bayerische Buchdieb, Bonapartist, Freimaurer und aggressive Missionierer der Revolution, Baron Johann Christoph von Aretin, beschrieb Mönche, die verzweifelt versuchten, Manuskripte in ihren Kutten und unter ihren Betten zu verstecken. Dazu schreibt Jeffrey Garrett in „The Fate of Monastic Libraries in Central Europe, 1780-1810“, einem von der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in Ungarn herausgegebenen Artikel: „Aretin hatte Benediktbeuern erreicht, nach dem Tegernsee seine erste wirklich große Beute. Benediktbeuern wurde um 740 am Fuße der bayerischen Alpen vom heiligen Bonifatius gegründet und besaß im Mittelalter ein bedeutendes Skriptorium, seine Bibliothek gehörte zu den bedeutendsten im deutschsprachigen Raum. Der Abt, Karl Klocker, war bereits im Vormonat vom Säkularisationskommissar von Ockel zum Schweigen, wenn nicht gar zur Unterwürfigkeit gezwungen worden, und die Bibliothek war im vorangehenden November versiegelt worden.“ 7.000 Bände wurden von Aretin „ausgesucht“, und die Mönche waren gezwungen, die Holzkisten zu bauen, die dem Transport ihrer Bücher zur Hofbibliothek in München dienten. Die restlichen 12.000 Bände und Dokumente blieben in Benediktbeuern, bis sie 1839 versteigert wurden, als das Kloster vom bayerischen Militär beschlagnahmt wurde.

Einige Klöster überlebten, und einige Gemeinschaften konnten schließlich ihre Häuser wieder besetzen und ihre Breviere wieder aufnehmen, aber der Schaden war angerichtet, und in den 1870er Jahren war die tief geistliche, tausend Jahre alte Zivilisation, an deren Aufbau sie mitgewirkt hatten, endgültig erobert worden.

Zu den frühesten dieser staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen, die als Vorlage für spätere Rechtfertigungen dienten, gehörte das „Edikt über untätige Institutionen“, das Anfang der 1780er Jahre vom Heiligen Römischen Kaiser Joseph II. erlassen wurde. Es löste viele kontemplative Klöster und eine ganze Reihe aktiver Orden in den habsburgischen Ländern auf und „reichte“ ihr gesamtes Eigentum an den Staat – der im Grunde die Person des Kaisers war – „zurück“. Joseph, der sich für einen Verteidiger des Katholizismus hielt (aber von der Freimaurerei fasziniert und ein Bewunderer Voltaires war), wollte die Kirche vom Papsttum trennen und sie dem Staat unterordnen, ein seitdem von Herrschern gern verfolgtes Ziel. Er verstaatlichte die Seminare, führte einen auf Rationalismus basierenden Lehrplan ein und zwang die Bischöfe, einen Treueeid auf den Kaiser zu leisten. Seine verstaatlichte Kirche, einschließlich der Gehälter der Geistlichen, wurde größtenteils durch den Verkauf von beschlagnahmtem Klosterland finanziert.

Etwa ein Drittel (700) der Klöster unter Josephs Gerichtsbarkeit wurde geschlossen und die Zahl der Ordensleute von 65.000 auf 27.000 reduziert. Von Orden, die weiterhin existierten – oder unter Josephs Nachfolgern ihre Klöster wieder besetzen durften –, wurden ihre Ländereien beschlagnahmt, wodurch ihnen die Mittel entzogen wurden, den eigenen Unterhalt zu finanzieren.

Josephs Religionsgesetze – er erließ 10.000 davon – unterdrückten Jesuiten, Kamaldulenser (benediktinische Einsiedler), Franziskaner, Karmeliter, Kartäuser, Arme Klarissen, Benediktiner, Zisterzienser, Dominikaner, Paulisten und Prämonstratenser sowie Laien-Tertiärorganisationen, Bruderschaften und Einsiedeleien. Die Einkommen der Übriggebliebenen wurden beschlagnahmt und in einen einzigen staatlichen „Religionsfonds“ überführt. Die gesamte bisher von diesen Institutionen geleistete karitative und pastorale Arbeit wurde nun vom Staat geregelt und verteilt. Alle besonderen Messen und privilegierten Altäre, Prozessionen, Wallfahrten und Andachten wurden abgeschafft oder staatlich verwaltet.

Letztendlich trugen diese ungemein durchgreifenden Veränderungen dazu bei, die Glaubenslehren der Aufklärung in der gesamten Kirche in ganz Europa zu verbreiten. Josephs Programm für staatliche Seminare „ist bis heute die Grundlage für den Lehrplan der katholisch-theologischen Fakultäten Deutschlands und Österreichs“.

Mit anderen Worten: Wir können Joseph II. für einen Großteil der theologischen Korruption der Kirche „danken“, den wir bis heute um uns herum sehen, ganz besonders im deutschsprachigen Raum.

