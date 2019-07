Politischer Klimawandel zum Totalitären Technokratische Rekordhitze in Politik und Medien gemessen!

27. Juli 2019

Und es dürfte noch heißer werden...

von Axel B.C. Krauss

Geehrte Leserschaft, wenn Sie gestatten, würde ich gerne einen kleinen Test durchführen. Ich bitte Sie darum, nach der Lektüre der folgenden Auszüge aus bekannten Publikationen der „Mainstream-Presse“ das Erscheinungsdatum der zitierten Artikel zu erraten. Und los geht‘s:

Nummer 1: „40 Grad Hitze. Jetzt wird das Wetter lebensgefährlich! Das Wochenende wird höllisch heiß. Am Sonntag könnten es sogar 40 Grad werden, sagt der Diplom-Meteorologe Reiner Ripke vom Wetteramt Essen. Damit wäre der Sonntag der heißeste Tag in diesem Jahrhundert. Der bisherige Hitzerekord wurde am 25. Juli 1911 gemessen: 39,9 Grad.“

Nummer 2 (es ist ein etwas längerer Auszug, ich bitte Sie um etwas Geduld): „Europa hatte den heißesten Juni seit Menschengedenken. Straßendecken platzten, Börsenkurse sanken, Walen im Zoo drohte Sonnenbrand. Während Stadtbewohner Stress befiel, bahnten sich auf dem Land Milliardenschäden an.“ – „Eine ganze Woche mit örtlich Tagestemperaturen von jeweils über 30 Grad — das notierte man, zumindest im Juni, hierzulande noch nie. Und dass Juni-Dürre die Niederschlagsmenge des ersten Halbjahres unter 110 Millimeter drückte, wie in Berlin verbucht, das gab‘s seit 1851 nicht mehr. Hitzetage ohne Beispiel: Im Ruhrgebiet fuhren winterliche Streukolonnen, um aufgematschten Asphalt mit Sand griffig zu halten.“ – „Fahrzeugschlangen stauten sich kilometerweit, weil in Nord wie Süd auf Autobahnen die Betondecken bei Temperaturen über 70 Grad aufrissen; Züge fuhren mit Tempolimit, zwischen Köln und Koblenz galten 50 Stundenkilometer, weil durch Hitzeglut ‚Gleisverdrückungen‘ (Bundesbahnjargon) entstanden.“ – „In den Städten sammelten Ambulanzen rund um die Uhr Hitzeopfer auf — für die allein in Frankfurt ständig 44 Klinik-Betten freigehalten wurden. Draußen darbten Ernte und Vieh, wuchsen Schäden der Landwirtschaft: in Hessen und Rheinland-Pfalz beispielsweise schon in Milliardenhöhe. In Nordrhein-Westfalen loderten schon 650 Waldbrände, im Raum Hannover, wo allein 90.000 Hektar künstlich beregnet werden, sind bis September die Brunnenbohrer ausgebucht.“ –„‚Nationales Unglück‘ konstatiert ‚L’Express‘ für Frankreich, und die Schweiz sieht sich seit Ende Juni ‚mit jedem Tag, der vergeht, der Katastrophe einen Schritt näher‘ (so ein Berner Beamter) – das Niederschlags-Defizit beträgt 46 Prozent. In Belgien starben mindestens zehn Menschen, als ein Zug entgleiste. Wahrscheinliche Unfallursache: Gleisschaden durch Hitze.“

Hm. Lassen Sie mich mal raten, Herr Krauss. Das kann doch nur vom letzten oder diesem Jahr stammen. Also entweder 2018 oder 2019, aktuell erleben wir ja wieder den heißesten aller erdgeschichtlichen Hitzerekorde. So was habe ich ja noch nie gesehen.

Der erste Auszug stammt aus der „Bild“-Zeitung vom 8. August 1975. Der zweite aus dem „Spiegel“, Datum: 5. Juli 1976.

Ich glaube nicht, dass ich das näher kommentieren muss. Ach doch, vielleicht mit einem wunderbaren Zitat des deutschen Bauingenieurs, Dichters und Aphoristikers Erhard Horst Bellermann: „Es sprach der Zeitungsredakteur: Eine Schlagzeile muss her! Ich glaube fast, das isse: ‚Hornist erschlägt Hornisse‘.“

Nun man mag mir vorwerfen, mit einem sarkastischen Aphorismus sei es nicht getan. Ich müsse dies näher erläutern, es besser unterfüttern mit Argumenten und wissenschaftlichen Daten.

Nun, das habe ich bereits getan. In mehreren früheren Artikeln, einige davon liegen erst wenige Wochen zurück. Auch auf anderen alternativen Portalen gibt es mehr als genug Informationsmaterial, anhand dessen man sich davon überzeugen kann, dass die gegenwärtige, angebliche „Klimakatastrophe“ lediglich eine propagandistisch aufgekochte ist, die mehr mit Angstkulissenbau zwecks leichterer Umsetzung fiskalischer Raubschemata zu tun hat als mit wissenschaftlich begründbaren und angeblich „eindeutig“ bewiesenen „Faktenlagen“. Deshalb werde ich mir – und der Leserschaft – die Wiederholung dieser Quellen diesmal sparen.

Denn dafür ist es heute zu heiß. Noch jemand Lust auf‘n Eis?