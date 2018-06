Bericht von der 14. Internationalen Gottfried-von-Haberler-Konferenz Karl Marx – Mythos und Realität

13. Juni 2018

Untote leben länger!

von Hubert Milz

Die diesjährige Gottfried-von-Haberler-Konferenz fand am 25. Mai 2018 in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein statt. Die European Center of Austrian Economics Foundation (ECAEF) ist Organisator und Veranstalter der Haberler-Konferenzen. Das diesjährige Generalthema der Konferenz lautete: „Karl Marx: Mythos und Realität“.

Am Vorabend der Konferenz wurde Professor Kurt R. Leube, der akademische ...