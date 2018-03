Alternative Presseschau Migration. Wirtschaft. Kultur.

06. März 2018

Politischer Handlungsbedarf in Schweden, da Wahlen bevorstehen

von Redaktion eigentümlich frei

In Deutschland und Schweden sind die Folgen der gescheiterten Flüchtlingspolitik zu spüren. In der Weltwirtschaft bahnt sich ein Handelskrieg an. Im Feuilleton spricht man über Musik und Literatur.

Migration: Schwedische Verhältnisse

Allein in Berlin leben zur Zeit 40.000 abgelehnte Asylbewerber, so berichtet die „Junge Freiheit“. Aus einer Anfrage des ...