Alternative Nachrichten am Abend Afghanistan. Bargeldterroristen. Wahlkampfeinmischung. Liberalisierung.

20. Februar 2018

Was uns am Abend des 20. Februar bewegt

von Redaktion eigentümlich frei

Nach Florida – Trump für mehr Waffen in Afghanistan

„Trump offenbar zu Änderungen an US-Waffengesetzen bereit“, titelte heute morgen „Spiegel Online“. Wer sich den Artikel durchliest, kann jedoch schnell aufatmen. Es handelte sich mal wieder um eine reine „Fiat-Schlagzeile“. Wie so oft in der einzigartig verzerrten Berichterstattung über den aktuellen US-Präsidenten ...