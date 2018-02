Alternative Presseschau Frauenmarsch. Europa. Wirtschaft.

19. Februar 2018

EZB-Ratsmitglied in Lettland verhaftet

von Redaktion eigentümlich frei

Der Frauenmarsch der Initiatorin Leyla Bilge schlägt hohe Wellen. In Italien könnten die Rechten an die Macht kommen, und ein hochrangiger Politiker wurde in Lettland verhaftet. Wirtschaftlich geht es den USA besser denn je.

Frauenmarsch: Medienkartell und Feministen-Ströbele

David Berger berichtet auf „Philosophia Perennis“ ausführlich über den Frauenmarsch in Berlin ...