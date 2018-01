Alternative Presseschau Nachbarländer. Mattscheibe. Fake News. Afrika.

29. Januar 2018

„Fack you Göthe“ ist sittenwidrig

von Redaktion eigentümlich frei

Auch um uns herum passiert gerade so einiges. Eine Halbschwarze zieht in Windsor ein, und „Fack ju Göhte“ ist sittenwidrig. Zumindest der Name. Afrika wird in den kommenden Jahrzehnten vor großen Problemen stehen.

Nachbarländer: Liberal-kommunistische Rassistenquerfront

Bei der kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahl in Tschechien unterstützten die tschechischen Kommunisten Miloš Zeman. Zeman ...