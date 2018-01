EU-Vertrag Der Superstaat ist (fast) da

13. Januar 2018

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Nun ist er da, der EU-Superstaat. Der Vertrag von Lissabon, jener unwesentlich veränderte Verfassungsvertrag, der in Referenden in Frankreich und den Niederlanden im Jahr 2005 abgelehnt wurde (sieben weitere Länder, die Referenden geplant hatten, sagten diese dann ab), ist nun Realität – fast. Prof. Anthony Coughlan vom Trinity College in Dublin ...