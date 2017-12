Waffen und andere Werkzeuge Ein Bügeleisen ist kein Gewehr

03. Dezember 2017

Eine Erwiderung auf Andreas Tögels „Galerie der Tatwerkzeuge“

In der Sprachwissenschaft gibt es den Begriff der „Valenz“. Er bezeichnet die Fähigkeit eines Wortes, „Ergänzungen zu fordern“ (so der Duden) oder – besonders schön formuliert – „Leerstellen zu eröffnen“ und „die Besetzung dieser Leerstellen“ gleich noch selbst „zu regeln“ (so Michael Dürr und Peter Schlobinski in ihrem Standardwerk „Deskriptive Linguistik“).

Überträgt ...