„Staatspolitische Verantwortung“ nach „Neinmaika“ Bitte, bitte, bitte, bitte, regiert uns doch!

22. November 2017

Eine Art Märchen über systematische Sprachverdrehung, folgenschwere Ersatzreligion und ewige Infantilität

Politik ist die Kunst, systematisch die Bedeutungen von Wörtern in ihr Gegenteil zu verkehren. Politiker, so Hans-Hermann Hoppe in seiner legendären Aufzählung, legen fest, „dass Aggression, Invasion, Mord und Krieg in Wirklichkeit Selbstverteidigung sind, während Selbstverteidigung Aggression, Invasion, Mord und Krieg ist. Freiheit ist Zwang, und Zwang ist Freiheit. Sparen ...