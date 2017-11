Bundesverfassungsgericht fordert drittes Geschlecht Auch meine Persönlichkeitsrechte werden verletzt

17. November 2017

Ich klage (an)

Ich fühle mich, indem ich als Michael Klonovsky gelten muss, in meinen Persönlich*keits!rechten verletzt. Ich heiße so aufgrund elterlicher Willkür, empfinde mich aber wahlweise als Uschi Glas und/oder als der Heilige Paulus. Indem man mich zum Beispiel bei der Wahlbenachrichtigung oder der Facebook-Sperrung als jene Per*son anspricht, mit der ich mich nicht identisch fühle, verstößt der Staat gegen seine Pflicht zur Durchsetzung des allgemeinen Per*sön!!lichkeits*rechtes von Personen mit einer oder mehreren von ihrer Zwangsidentität abweichenden Persönlich*keit(en). Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz gewährt aber jedem das Recht auf freie Entfaltung der PersönlIch*keit, also auch der Persönlichkeit**enx.

Die PersönlI(!)chkeits_*zugehörigkeit spielt in den allgemeinen Lebensvorgängen eine wichtige um nicht zu sagen die entscheidende Rolle. Dass ich mich wahlweise als Uschi Obermaier und/oder als der Heilige Franziskus empfinde, ist konstitutiver Bestandteil meiner P_ersönlichkeit. Indem das geltende Recht mich dazu zwingt, als eine Person! zu leben, als die ich mich nicht empfinde, verletzt es meine Persönlichkeitsrecht*e. Natürlich habe ich einen an der Waffel, aber ich werde Sie verklagen, wenn Sie das irgendwo öffentlich machen. Überhaupt werde ich klagen. Ich will mein Recht!

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Acta diurna“.