Wolfsgeheul Lasst sie alle gehen!

11. November 2017

Warum jede Sezession richtig ist

Bildquelle: Bayernpartei Urtümlich: Denn der Freistaat kann es auch alleine

Zugegeben, rein journalistisch gehörte der Artikel der Kollegin Eva-Maria Michels über das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien zum Besten, was ich in der letzten Zeit auf der Netzseite von eigentümlich frei gelesen habe. Mir persönlich war tatsächlich nicht bewusst, welch unappetitliches Gebräu aus Sozialisten und Islamisten sich im spanischen Nordosten angesammelt hat ...