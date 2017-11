Wolfsgeheul Die totale moralische „mobil“-Machung

09. November 2017

Die „grüne Ausgabe“ des Bahnmagazins

Dieser Tage habe ich es ausnahmsweise mal getan. Ich bin Bahn gefahren. Was soll ich sagen? Es war das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit in meine Wutsocke gebissen habe. Nicht aufgrund von Verspätungen oder aufdringlichen Anquatschern, ja nicht einmal aufgrund des schlaksigen Mannes, der uns Fahrgästen des Regionalzugs ...