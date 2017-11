Rostock 1992 und 2007 Rinker und lechter Terror im Vergleich

05. November 2017

Klassiker: Vor genau zehn Jahren in eigentümlich frei erschienen

Molotowcocktails werden geschleudert. Steine fliegen. Scheiben gehen zu Bruch. Ein Teil des Plattenbaus in Rostock-Lichtenhagen, in dem Asylbewerber untergebracht sind, brennt lichterloh. Einzelne Gewalttäter brüllen „Ausländer raus!“. Dreitausend Anwohner sehen dabei zu. Manche sind nur Schaulustige. Andere stacheln den brandstiftenden Mob an. Die Polizei ist überfordert. 200 Polizisten tragen Verletzungen ...