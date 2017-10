Im Visier, die Waffenkolumne Optische Zielhilfen

28. Oktober 2017

Helfer in Notwehrsituationen

Bildquelle: Crimsontrace.com Pistole der Marke Glock: Mit unter dem Lauf montierter Weißlichtquelle „Railmaster“ und am Griffstück montiertem Laserpointer „Crimson Trace“

Waffeneinsätze in Notwehrsituationen finden häufig unter ungünstigen Lichtverhältnissen statt. Man denke an einen nächtlichen Einbruch, bei dem das Opfer sich dem Eindringling plötzlich bei völliger Dunkelheit gegenübersieht. Da die Tendenz zu „heißen Einbrüchen“ geht (damit werden im Polizeijargon Ereignisse bezeichnet, in denen das Verbrechen begangen wird, obgleich dem Täter bewusst ...