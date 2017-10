Katalonischer Separatismus Ein freiheitliches Projekt?

27. Oktober 2017

Moderner Separatismus ist häufig nationaler Sozialismus

In den letzten Wochen las ich viele Artikel liberaler oder rechter Autoren, in denen sie offen ihre Sympathien für die katalonische Unabhängigkeitsbewegung zum Ausdruck bringen, weil kleinere Regierungs- und Verwaltungseinheiten immer bürgernäher, unbürokratischer und effizienter seien. Das ist die Theorie, so wie sie im politikwissenschaftlichen Seminar gelehrt wird und immer ...