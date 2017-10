US-Außenpolitik Präsident Trump trommelt für einen Irankrieg

24. Oktober 2017

Werden die Amerikaner das zulassen?

Präsident Trump war in seiner Außenpolitik notorisch inkonsistent. Er führte seine Kampagne und gewann die Präsidentschaft mit den Versprechen, die Beziehungen zu Russland zu reparieren, sich aus nicht gewinnbaren Kriegen wie dem in Afghanistan zurückzuziehen und die gescheiterte US-Politik des „Nation Building“ in Übersee zu beenden. Einmal im Amt, verfolgte ...