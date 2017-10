Wahlen hüben und drüben Österreich verpasst progressiven Gesellschaftsexperimenten Tritt in den Hintern

16. Oktober 2017

Westdeutschland reitet hingegen weiterhin tote Pferde

Ich habe in der ersten Oktoberwoche, die ich für einen Urlaub mit dem Sohnemann in Österreich genutzt habe, bewusst mein Möglichstes getan, um auch von Politik und Tagesgeschehen Distanz zu halten. Was schwer genug war, stieß man in der Endphase des Wahlkampfes doch alle paar Meter auf ein Wahlplakat oder ...