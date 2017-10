Meine Erfahrungen als Erzieher Schule, Ritalin und Antidepressiva

14. Oktober 2017

Über ein wucherndes System, das sich am besten selbst erhält

Mit meinem Abitur in der Tasche wusste ich nicht wirklich, was ich machen solle. Es war dann eine Fernsehsendung, die mich dazu bewog, im sozialen Bereich meine berufliche Zukunft zu suchen. In der Sendung wurde ein Streetworker vorgestellt, der mit schwer erziehbaren Jugendlichen arbeitet. Zu sehen, wieviel Potenzial in seinen ...