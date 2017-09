Martin Schulz nach der Bundestagswahl Ein guter Deutscher!

27. September 2017

Der SPD-Sozialismus ist marginalisiert

Lieber Martin,

kann sein, dass ich der einzige bin, der an Dich geglaubt hat. Von Anfang an! Nicht unbedingt als Kanzlerkandidat. Immerhin als in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat. Darum bitte ich auch um Dein „Okay“ zu dem vertrauten Genossen-Du.

Denn Du warst endlich einmal ein ehrlicher Politiker. Wenn nur nicht ...