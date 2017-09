Umgang mit der AfD Was ist wirklich gefährlich in der Politik?

20. September 2017

Der starke Staat und die stromlinienförmig geschlossene Gesellschaft

Der Film „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni ist ein historisch naiver Film, aber wie sein Titel schon sagt, zeigt er das Leben von seinen schönsten Seiten, selbst in der Nazi-Diktatur. Und nicht nur das, er besitzt die beste Metapher überhaupt für das, was das Problem an so einer ...