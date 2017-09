Meinungen der bürgerlichen Mitte zur derzeitigen Politik Deutsche Befindlichkeiten im Spätsommer 2017...

19. September 2017

Alles im grünen Bereich?

Was ist deutsche Wirklichkeit? Ein Land, das Angela Merkel treu ergeben ist und gar nicht erst auf die Idee kommt, Alternativen zur „alternativlosen“ Politik der Kanzlerin zu suchen, oder aber ein Land im Widerstandsmodus, in dem Staatsfunk und Oligarchenmedien in bester DDR-Manier versuchen, eine bei jedem öffentlichen Auftritt ausgebuhte Kanzlerin ...